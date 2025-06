Scicli – A 10 anni dalla scomparsa del Dottore Salvatore Tiné: un ricordo di dedizione e umanità

Ricorre oggi, 7 Giugno 2025, il decimo anniversario della scomparsa del Dott. Salvatore (Tito) Tinè. Apprezzato medico, ginecologo, prima al “Busacca” di Scicli poi al “Maggiore” di Modica. Lottò per mantenere il reparto Ostetricia a Scicli, ma non fu sostenuto politicamente.

Amici, colleghi e familiari, lo ricordano sempre con affetto, persona buona e generosa, altruista, sempre pronto ad aiutare i bisognosi, la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile.

Il dott. Tiné era conosciuto non solo per la sua abilità clinica, ma anche per il suo approccio empatico e rispettoso verso i pazienti. In questi dieci anni, il suo esempio di dedizione, umanità e competenza professionale continua a vivere come un faro di ispirazione.

Impegnato in politica, Tinè fu anche consigliere comunale. Presidente nel 1995/1996 del Kiwanis Club Scicli.

Oggi, ricordando il decimo anniversario della sua perdita, vogliamo rendere omaggio ad un uomo che ha vissuto con passione e che, attraverso il suo operato, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti.

Una S. Messa voluta dalla famiglia in suffragio del loro caro Tito sarà celebrata questa sera nella Chiesa del SS Salvatore, a Jungi, alle ore 19.