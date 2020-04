Scicli – Il 25 Aprile dell’anno del Coronavirus, l’Inno di Mameli lo suonano da casa gli studenti della Don Milani | Video

L’Inno di Mameli in questo 25 Aprile 2020 lo suona l’Orchestra “I CARE” dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Scicli.

Ricorre oggi, infatti, il 75esimo Anniversario della Liberazione d’Italia, una Festa Nazionale della Repubblica Italiana. Una data storica per la Nazione, che l’Istituto Scolastico ha voluto celebrare in questo modo.

Sono 47 gli alunni delle classi 2°D e 3°D del Corso ad Indirizzo Musicale della Secondaria di I Grado che eseguono “Il Canto degli Italiani” – conosciuto anche come “Fratelli d’Italia”- suonando i loro strumenti a casa, nelle loro camere, in salotto, in cucina, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il progetto di Didattica a Distanza, intitolato “DON MILANI IN CONCERT”, è frutto della grande sinergia e forte collaborazione dei quattro docenti del Team di Strumento Musicale, provenienti, tra l’altro, da diverse città della Sicilia Sud Orientale: Prof.ssa Lucrezia Ragusa, docente di Tromba e Coordinatrice dell’Indirizzo Musicale dell’Istituto (Scicli); Prof. Giovanni Pisani, docente di Clarinetto (Scicli); Prof. Luca Galizia, docente di Pianoforte (Noto) e Prof. Gabriele Cattano, docente di Chitarra (Lentini).









L’idea è stata accolta e sostenuta con grande entusiasmo dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, Roberto Ferrera.

Dopo una prima fase di preparazione, studio e prove da parte degli alunni, si è dato spazio alla raccolta degli elaborati da parte degli insegnanti e alla successiva creazione e montaggio di quello che sarebbe stato il primo spettacolo virtuale della “Don Milani”.

Il montaggio del video è stato interamente affidato al Prof. Giovanni Pisani, coadiuvato dal Team dei colleghi di Strumento Musicale.

Ed ecco qui di seguito lo strepitoso risultato.

Gli alunni dell’Orchestra “I CARE” e i loro insegnanti stanno già lavorando alla creazione di altri due video musicali che verranno pubblicati nelle prossime settimane in occasione di eventi e ricorrenze specifiche.