Scicli – I 100 giorni dell’opposizione

“Prendiamo spunto dal bilancio “positivo” operato dalla lista Libertà Popolare per offrire un punto di vista “diverso” di questi primi 100 giorni dell’Amministrazione Marino, 100 giorni vissuti da opposizione seria e costruttiva, ma intransigente. Il punto di partenza non può che essere il settore delle opere pubbliche, punta di diamante del programma elettorale dell’attuale Sindaco e osservato speciale da parte della politica locale in questi anni. Registriamo che non abbiamo visto grossi passi avanti se non una doverosa e quasi obbligata opera di continuazione, e in alcuni casi, di completamento di iter già avviati nel precedente quinquennio. Pensiamo ad esempio, le opere di manutenzione delle chiese del Rosario, di Santa Maria del Gesù e dell’Opera Pia Carpinteri i cui finanziamenti, progetti e relative gare, erano già stati avviati dalla precedente giunta.” Così in una nota stampa le consigliere comunali Caterina Riccotti e Consuelo Pacetto di StartScicli, Marianna Buscema di Italia Viva e il consigliere Bruno Mirabella di SBIC.









I 4 scrivono nel comunicato stampa: “Stesso discorso vale per la realizzazione della Piscina Comunale, il cui bando di gara per la progettazione esecutiva era stato avviato dalla precedente Giunta. Ancora, salutiamo favorevolmente la notizia della scorsa settimana con cui l’Ente ha dato avvio alle pratiche per la partecipazione al bando per la realizzazione di una pista ciclopedonale che collega il centro città alle nostre borgate, il tutto partendo da un progetto redatto dal Settore V durante l’assessorato dell’arch. Viviana Pitrolo (datato infatti 13 settembre 2021). Un progetto, questo, in cui crediamo fortemente per le ricadute positive sia sul piano dello sviluppo della mobilità sostenibile sia per quanto riguarda una particolare attenzione alle tematiche ambientali ed energetiche.

Per questa ragione – scrivono – abbiamo presentato un emendamento per l’inserimento del progetto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, purtroppo non accolto dalla maggioranza consiliare, ma registriamo piacevolmente che comunque il nostro indirizzo è stato accolto.

Tuttavia, non dimentichiamo il nostro ruolo di pungolo e siamo con i riflettori puntati e gli occhi vigili sulle prossime scadenze per la città, prime fra tutte la redazione del PUG, strumento indispensabile per la tutela del nostro territorio, e le procedure di approvazione del Piano Spiagge che devono essere sollecitate e monitorate al fine di scongiurare un altro commissariamento da parte della Regione, nessuna notizia, ancora dell’appalto per gli interventi strutturali alla Scuola di via Medusa a Sampieri.

Sul fronte dei Servizi Sociali, al 2 novembre non è ancora stato avviato il servizio di Asilo Nido e il Servizio di Mensa Scolastica per il quale negli scorsi anni tanto ci siamo spesi.

Consapevoli, poi, che l’ascolto delle istanze dei cittadini deve continuare anche e soprattutto dopo la campagna elettorale, non abbiamo smesso di incontrare i concittadini nei quartieri e dove ci sono state segnalati problemi e criticità, da questa premessa muovono le nostre azioni consiliari come l’interrogazione urgente sullo sgombero della sala di lettura “Filusi”, la mozione di indirizzo sulla redazione del Regolamento Unico Edilizio, quella sulla partecipazione al bando di finanziamento per l’adeguamento della rete idrica, l’interrogazione per ribadire l’importanza dell’attivazione del Centro Diurno per Anziani e Disabili a San Giovanni Lo Pirato, l’ordine del giorno sugli insediamenti di agrifotovoltaico nel nostro territorio, quello sul caro bollette e l’interrogazione sullo stato del nostro Cimitero, ancora i sopralluoghi a c.da Genovese ove sono state create discariche abusive e a Donnalucata per le problematiche inerenti la viabilità e il decoro.

Siamo stati chiamati in causa perché poco incisivi nella nostra opera di opposizione, semmai abbiamo scelto una via diversa da quella percorsa in passato, abbiamo scelto – ancora Riccotti, Pacetto, Buscema e Mirabella -, la via di un atteggiamento costruttivo e propositivo realmente al servizio della Città, senza dimenticare il nostro ruolo di pungolo e stimolo, lontani, finalmente, dalle logiche del passato, anche recente, anche in campagna elettorale, quando il ruolo di opposizione è stato inteso in chiave meramente ostruzionistica e strumentale, quando l’avversario politico è stato affrontato attraverso le logiche sterili della macchina del fango e non invece con la forza degli argomenti.

Abbiamo detto che è iniziata una nuova stagione e intendiamo essere protagonisti di questa stagione.

Alla prova dei fatti la nostra opera è stata più che incisiva nella misura in cui non abbiamo dimenticato il nostro ruolo custodi e vigili delle istanze della collettività.”