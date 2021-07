Scicli – 1° Torneo “Basket in piazza 3vs3”: la “F. Ciavorella” a Cava D’Aliga, dopo mesi di sospensione per il Covid-19, riprende la scena per il basket locale

E’ stato un inizio di attività pieno di entusiasmo da parte degli atleti, che con la loro massiccia presenza, più di 80 quelli partecipanti al torneo, hanno riempito piazza Mediterraneo a Cava d’Aliga. Molti infatti sono stati quelli provenienti da tutta la provincia Iblea, ma diversi sono stati anche quelli provenienti da altre Regioni d’Italia come Lazio e Lombardia.

Piena soddisfazione per la riuscita del Torneo è stata manifestata anche dai tecnici organizzatori Santo ed Alberto Carestia e dai dirigenti della “Fernando Ciavorella” una delle più antiche società di basket d’Italia.

Sia Santo che Alberto Carestia si sono dimostrati soddisfatti per la funzionalità dell’impianto playground di piazza Mediterraneo evidenziando anche l’importanza di questi campi all’aperto negli spazi pubblici della città come punti di aggregazione e di socializzazione.

Il loro auspicio è che l’amministrazione comunale possa nel tempo incrementare questi spazi sportivi in tutti i quartieri e soprattutto nelle borgate di Scicli.

Complessivamente il Torneo è stato un vero spettacolo sportivo sia per la capacità di gioco delle squadre partecipanti sia per la qualità tecnico agonistica dei singoli atleti che hanno saputo abbinare agonismo e qualità tecnica di gioco.

Soddisfatti anche gli abitanti della borgata di Cava D’Aliga che hanno partecipato alla riuscita della manifestazione collaborando con gli organizzatori.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 80 atleti suddivisi in 18 squadre nelle categorie Under 15 (3 squadre), Femminile (3 squadre), Misto (4 squadre), Under 19 (3 squadre), Open (5 squadre).

Queste le formazioni prime classificate per ogni singola categoria:









Open

1ª classificata Arrosto e Tiro (Vasquez Juan David, Di Stefano Giorgio, Susino Guglielmo, Rizzo Salvatore)

2ª classificata Servizi Assicurativi Giavatto (Lauretta Lorenzo, La Pira Alessio, Giavatto Mattia, Lorefice Salvatore)

Under 19

1ª classificata Peter Pan (Ugo Giuseppe, La Pira Alessio, Grimaldi Mattia, Scivoletto Tommaso)

2ª classificata Avanti Savoia (Manenti Vincenzo, Giavatto Piersalvo, Mirabella Lorenzo, Ciavorella Gaetano)

Misto

1ª classificata Sciclivacanze (Giannone Michele, Mirabella Nadia, Merli Simone)

2ª classificata Squadra di casa (Miccichè Marianna, Miccichè Bartolomeo, Miccichè Giuseppe)

Femminile

1ª classificata Le scarpe della LIDL (Miccichè Marianna, Drago Angelica, De Luca Linda)

2ª classificata Dallas (Pennacchio Laura, Imera Valentina, Schembari Giulia, Cappa Francesca)

Under 15

1ª classificata Neri (Nigito Angelo, Nicoscia Nicolò, Giuca Vincenzo, Carbone Flavio)

2ª classificata Azzurri (Sammito Vincenzo, Tinè Salvatore, Implatini Christian, Cavallo Fabio)