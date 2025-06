Sarà un giugno sahariano, 40° in Sicilia

In Sicilia da oggi si apre una settimana di caldo africano. Già da ieri si è registrato un rinforzo dell’anticiclone africano con le temperature in forte aumento, oggi, domenica, previsto ancora qualche grado in più: il termometro segnerà 40°C in Sicilia, ma anche in Puglia.

Tra lunedì e martedì ci sarà un leggero momento di refrigerio, ma sempre con la colonnina di mercurio che segnerà alte temperature, per poi tornare intorno ai 40°.

L’anticiclone Africano con il Sahara che si sposterà verso l’Italia per almeno 7 giorni, porterà dunque tanto caldo, ma anche tanta sabbia del deserto che peggiorerà purtroppo la qualità dell’aria e a tratti velerà il cielo.