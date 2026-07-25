Santa Croce Camerina – Libri d’aMare 2026: la 12ª edizione a metà del viaggio, a Punta Secca | Ancora due incontri ad agosto









Il viaggio tra i libri e le storie di Libri d’aMare è al giro di boa. Sì e svolto ieri sera, venerdì 24 luglio, il secondo dei quattro incontri previsti per questa dodicesima edizione. La presentazione del romanzo di Linda Scaffidi “Le sette fate di Youssef” (Fazi Editore) è diventata oggetto di dibattito sul palco di Piazza Belvedere. L’autrice è stata intervistata da Hele Bzioueche con Antonio Agnello e Giuseppe Dimartino, tutti componenti della Consulta Giovanile di Santa Croce Camerina. Le seconde generazioni e l’integrazione, temi del romanzo dell’autrice palermitana, hanno portato ad analisi quasi sociologiche legate al lavoro e alla storia della nostra Isola. Da Punta Secca a Palermo, dove è ambientato il romanzo di Linda Scaffidi, la Sicilia è quell’isola che raccoglie, da secoli, cultura e culture. Anche il piccolo palco di Piazza Belvedere ha sintetizzato questa fusione di idee, visioni e generazioni.

La serata si era aperta con l’intervento del Sindaco Giuseppe Dimartino che ha ricordato Loriana Puglisi, che viveva e amava Punta Secca ed è stata vittima di un incidente stradale.

Libri d’aMare, la rassegna letteraria di Punta Secca organizzata dal giornalista Domenico Occhipinti e Alessandro Renda dell’Associazione Glocal, e dal Comune di Santa Croce Camerina (Rg) si era aperta lunedì scorso con Carmelo Sardo e il suo ultimo libro “L’ultima estate di un uomo perbene” (Zolfo Editore). Intervistato dal giornalista Salvatore Cannata sul palco di Piazza Belvedere, l’autore, caporedattore cronache del Tg5, ha raccontato al pubblico di Punta Secca la storia di Giuseppe Tragna, direttore di banca ucciso nel 1990 a San Leone e, solo dopo un lunghissimo e sofferto percorso legale condotto strenuamente dai familiari, visto riconosciuto lo status di “vittima innocente di mafia”.

I prossimi appuntamenti sono quelli di lunedì 3 agosto con Antonio Spadaro e “La Sicilia è un sentimento” (Touring Club Italiano), che dialogherà con Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Fondazione “La Biennale di Venezia” e Domenico Occhipinti. La novità di questa edizione prevede una quarta serata, con la co-organizzazione del Panathlon Club Ragusa, prevista per giovedì 20 agosto. Non si presenterà un libro ma la storia di Davide Simone Cavallo, il ventiduenne studente ragusano aggredito a Milano il 12 ottobre scorso che, al processo, ha abbracciato e perdonato i suoi assalitori. “Ho quasi perso le gambe, non la voglia di vivere. Ai ragazzi che mi hanno accoltellato dico: non siete perduti”. Questo è solo uno dei passaggi fondamentali dell’intensa lettera che Davide ha diffuso a maggio di quest’anno e che ha colpito per la profondità dei temi che ha aperto, aprendo il suo cuore, anche ai ragazzi che lo hanno selvaggiamente assalito. A dialogare con Davide Simone Cavallo ci sarà il giornalista Fabio Vitale, direttore di Sky TG24.

Tornando ai libri, si tratta di una edizione che, più che mai, ha puntato su temi netti come l’onestà, l’integrazione e ovviamente “la Sicilia” nella sua declinazione più sentimentale e culturale. Il direttore artistico Domenico Occhipinti evidenzia anche un macrotema che, a parer suo, unisce questo triplice percorso letterario: “Ricostruire. L’onorabilità di una persona nel libro di Carmelo Sardo, ponti fra culture attraverso la poesia e la lettura nel romanzo di formazione di Linda Scaffidi e un rapporto autentico col territorio, nella visione della Sicilia che Padre Antonio Spadaro ci offre dal suo affaccio sullo Stretto di Messina.

Il direttore organizzativo Alessandro Renda sottolinea la storicità della manifestazione e l’importanza dei partner, istituzionali e privati, che ci accompagnano ormai da anni e con partecipazione attiva. “Un appuntamento atteso che porta sempre spunti e stimoli importanti al folto pubblico che ad ogni presentazione ci sta raggiungendo in Piazza Belvedere”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

LUNEDÌ 3 AGOSTO, ORE 21.30

Antonio Spadaro con “La Sicilia è un sentimento” (Touring Club Italiano), interviene Pietrangelo Buttafuoco, conduce Domenico Occhipinti

GIOVEDÌ 20 AGOSTO, ORE 21.30

Davide Simone Cavallo racconta la sua storia. Dialogo con Fabio Vitale, direttore di Sky TG24.







