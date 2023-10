Santa Croce Camerina – E’ morto Orazio Fidone, celebrati i funerali del “cacciatore”

Sono stati celebrati oggi pomeriggio nella Chiesa Madre di Santa Croce Camerina, i funerali di Orazio Fidone, conosciuto come il “cacciatore”: fu lui a rinvenire il corpicino privo di vita di Loris Stival la sera del 29 novembre 2014. Fidone aveva 74 anni.

Alla moglie, alla figlia Eva (consigliere comunale) e a tutti i familiari, le condoglianze del nostro giornale.

ORAZIO FIDONE FU INDAGATO PER LA MORTE DI LORIS STIVAL

Orazio Fidone fu ascoltato a lungo dagli inquirenti nei giorni dopo il ritrovamento del corpicino di Loris Stival. L’uomo fu indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del bambino. Accertamenti furono seguiti su auto e vestiti dell’uomo.

I giorni dopo il ritrovamento del corpicino in quel maledetto canalone non furono facili per Fidone e per la sua famiglia, furono giorni di sofferenza: “Non è stata una situazione facile e semplice – disse – perché è stata coinvolta la mia famiglia che sta soffrendo maledettamente. Ma fortunatamente ne siamo venuti fuori. Rifarei tutto quello che ho fatto”.









Quei giorni intesi e difficili non fecero pentire Fidone di nulla. E, anzi, spiegò più volte di non avere “mai temuto di restare impigliato nella vicenda” e che quindi avrebbe rifatto “tutto quello che aveva fatto”.

Ex impiegato dell’Enel, cacciatore per passione, Fidone ebbe il “fiuto” di recarsi nel canalone in c.da Vecchio Mulino e di notare il corpo, ormai privo di vita, di Loris che, come si scoprì dalle indagini, fu ucciso da sua madre Veronica Panarello, per motivi ancora oggi poco chiari.

IL RICORDO DEL GIORNALISTA SIMONE TOSCANO

È venuto a mancare questa mattina Orazio Fidone, il pensionato che il pomeriggio del 29 novembre 2014 trovò il corpo del piccolo Loris Stival, in un canale di cemento a un paio di chilometri dal comune di Santa Croce Camerina, lì dove la madre – Veronica Panarello – gli aveva purtroppo tolto la vita.

Orazio – per me sarà sempre il “signor Fidone” – l’ho conosciuto bene, di persona e attraverso le carte del processo (oltre seimila pagine) che ho letto più e più volte.

Ebbene, posso dire con assoluta sicurezza che era totalmente estraneo a quella brutta vicenda, nonostante per molti quel ritrovamento fosse “strano”.

Non è così. Il caso esiste, esiste il fatto che decine di genitori e pensionati, quel pomeriggio siano andati in cerca del bimbo, soprattutto nei luoghi che più conoscevano: chi nelle proprie tenute, chi nelle strade periferiche, chi nei prati in cui era solito cacciare.

Orazio Fidone è stato “rovinato” mediaticamente dal suo essersi messo ingenuamente a disposizione dei media. È stato messo in mezzo da chi – alla ricerca di “esclusive” – ha in maniera scorretta carpito le sue parole senza che se ne accorgesse, riportandone solo alcuni stralci.

È stato “piegato” dal suo essere ironico e affabulatore, con il gusto del racconto, un personaggio pirandelliano, onesto, che solo chi conosce le cose di Sicilia può capire.

Eppure, ogni suo sorriso, modo di dire, espressione dialettale è stata interpretata male, con malafede direi, da chi voleva vederci del marcio dietro.

Fidone è stato comprensibilmente sospettato all’inizio e per questo ogni aspetto della sua vita è stato passato al setaccio. È bene dire che ne è uscito totalmente pulito, estraneo al delitto e alle dinamiche intime di Veronica Panarello.

Chi dice “eppure a me qualcosa non torna” fa un danno alla Giustizia e all’onore di un uomo onesto che ha fatto solo il suo dovere di cittadino.

Spiace che sia e verrà ricordato per quei dubbi, da chi non ha avuto il piacere di parlarci di persona. Di apprezzare la sua ironia, la sua generosità (non conto i caffè e i macallè che ha offerto), il suo aprirti le porte di casa e della sua bellissima famiglia.

Alla moglie, alla figlia Eva, al di lei marito Fausto e ai bellissimi nipoti (che lo hanno sempre adorato) le mie condoglianze più sentite.