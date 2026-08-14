Santa Croce Camerina – A Punta Secca arrivano le “Canzoni d’Autore” di Antonio Modica









“The Voice Room – Canzoni d’autore” è un format artistico concepito come uno spazio intimo e coinvolgente in cui la musica si trasforma in racconto. Domenica sera, 16 agosto, lo spettacolo sarà proposto sul palco di Piazza Faro a Punta Secca. Antonio Modica interpreta per l’occasione le canzoni dei più grandi cantautori italiani, da De Andrè a Dalla, da Battisti a Zucchero, pezzi capaci di parlare a generazioni differenti e di coinvolgere un pubblico ampio e traversale. La serata è un racconto di parole e musica, dove ogni brano risuona vicino al pubblico.

Accanto ai grandi classici trovano spazio durante il live, anche i brani dell’artista.

Continuano gli eventi inseriti nel cartellone degli appuntamenti estivi stilato dal Comune di Santa Croce Camerina: “Eventi d’Estate 2026”, un calendario volto a valorizzare le borgate marinare attraverso appuntamenti culturali e di intrattenimento a ingresso gratuito. Il live di Antonio Modica la sera del 16 agosto a partire dalle ore 22 (qui sotto la locandina)

BIOGRAFIA ANTONIO MODICA

Antonio Modica è un cantautore ragusano, noto in Italia per il suo stile Rock e Pop Alternative Americano. La sua voce è stata elogiata dalla rivista come “Metal Hammer” dichiarando la sua voce “…merce tanto rara da meritare persino una quotazione in borsa…”(S.Lucarelli).

“PREMIO MIA MARTINI” nel 2006.

Ha collaborato con grandi musicisti internazionali e avviato il “Mode Music Project” a Chicago. Nell’estate del 2013 con la band “Mode” parte per Los Angeles dove, grazie a Gavin Christopher, incontra il produttore Lee Curreri, attore musicista statunitense noto soprattutto per la sua interpretazione del ruolo di Bruno Martelli nella serie e nel film di Fame (Saranno famosi) . Tutt’oggi pianista ufficiale dei Mode nella formazione completa.

In questi anni Antonio Modica ha collezionato decine di spettacoli in Italia alla presenza di migliaia di persone, ottenendo grandi successi in Sicilia, in Italia, ma anche oltre oceano, negli Stati Uniti.

Dal 2022 collabora anche con Lello Analfino (Tinturia).

Antonio Modica è attualmente impegnato in maniera costante in diversi progetti live di rilievo, fuori dalla Sicilia, portando la propria attività artistica su palchi e teatri importanti. In particolare, è coinvolto in percorsi musicali legati al grande cantautorato italiano e al repertorio di Lucio Dalla, in collaborazione con figure artistiche di primo piano come Massimo Zanotti e il Maestro Fio Zanotti.







