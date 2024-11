Sanità. Di Paola (M5S): “Schifani taglia ancora il contributo per le parrucche. Vergognoso”

“Sembra incredibile come per il governo Schifani le fasce deboli siano sempre da sacrificare sull’altare del risparmio. Nella nuova finanziaria è sparito il contributo per l’acquisto di protesi capillari. Un taglio vergognoso sulla pelle dei siciliani. Schifani rifinanzi la misura”. Lo denuncia il deputato Ars e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.

“La destra di Schifani – spiega Di Paola – si vanta dei grandi risultati economici e di risanamento dei conti regionali ma poi presenta una finanziaria regionale con un’amarissima sorpresa: la soppressione del capitolo che riconosce il contributo per l’acquisto di protesi capillari alle donne siciliane sottoposte a trattamenti chemioterapici o colpite da alopecia. Un taglio vergognoso, basta fare cassa sulla dei siciliani soprattutto di quelli che sono in difficoltà. Presenterò immediatamente un emendamento in commissione bilancio per rifinanziare la misura, non sono certo questi i tagli da fare alla spesa regionale. Parliamo della legge a mia prima firma che dopo anni di battaglie è diventata operativa e che riconosce al pari delle altre regioni il diritto alle donne siciliane colpite da alopecia o sottoposte a trattamenti chemioterapici a ricevere un contributo per l’acquisto delle protesi. Un sacrosanto diritto per troppo tempo negato e che non deve essere cancellato. Siamo pronti come M5S Sicilia a dare battaglia fino a quando la misura non verrà rifinanziata” – conclude Di Paola.