Salvini (Lega): “Nino Minardo candidato a presidente della Regione”

«Nino Minardo è giovane, con esperienza e ha consolidato rapporti di stima che lo fanno riconoscere dagli alleati come un interlocutore affidabile, ne parleremo al momento opportuno». Così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, in un’intervista rilasciata ad un quotidiano regionale, lancia la corsa del segretario regionale della Lega come candidato governatore in Sicilia.

«La Lega – dichiara Salvini – aveva e ha ottimi nomi in ogni regione italiana, e dalla Puglia alla Campania abbiamo fatto scelte di lealtà verso la coalizione, ma i risultati non sono stati quelli sperati, adesso, di sicuro, in Sicilia la Lega c’è e non sarà semplice spettatrice. Sono contento dello sviluppo del partito in Sicilia, un mix tra competenza, equilibrio e facce nuove».

Minardo, modicano, 43 anni, è laureato in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo, presso l’Università di Catania.

Sposato con Giulia nel 2004, ha quattro figli: le gemelle, Maryam e Nina, poi c’è Bianca e Rosario.

Minardo è in politica sin da giovanissimo, dai tempi dell’Università. Nel settembre del 2004 il primo importante incarico istituzionale, Assessore Provinciale allo Sport e Tempo Libero e Presidente dell’Azienda per l’Incremento Turistico di Ragusa.

Nel 2006 candidato alle elezioni regionali, per lui 11.461 preferenze.

Nell’aprile del 2007 Commissario di Forza Italia a Modica. Dal 29 giugno dello stesso anno ha ricoperto la carica di Presidente del Consorzio Universitario per le Autostrade Siciliane.

Nell’aprile del 2008 è Deputato Nazionale, eletto nel collegio Sicilia 2 nella lista del Popolo della Libertà. Componente della “Commissione Lavoro” e della “Commissione d’Inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari e regionali”.

Nel 2010 è il coordinatore provinciale del Pdl.

Nel febbraio 2013 viene rieletto alla carica di Deputato Nazionale, nella Lista del Popolo delle Libertà. Componente della “Commissione Trasporti” e componente della “Commissione Attività Produttive”.

Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, aderisce al Nuovo Centrodestra guidato da Angelino Alfano. Il 18 marzo 2017, con lo scioglimento del Nuovo Centrodestra, confluisce in Alternativa Popolare. L’8 giugno 2017 abbandona Alternativa Popolare e torna in Forza Italia.

Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletto deputato nelle liste di Forza Italia.

Nel novembre 2019 aderisce alla Lega di Salvini e il 3 dicembre entra nel gruppo parlamentare leghista.

Nel Dicembre 2020 è segretario regionale della Lega in Sicilia.