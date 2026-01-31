Roccuzzo, il nuovo singolo: “Ohana”









“Ohana significa famiglia, e famiglia significa che nessuno viene mai abbandonato.” Da questo concetto nasce Ohana, il nuovo singolo di Roccuzzo, un brano che prende forma dall’esigenza profonda di raccontare la simbiosi e l’empatia che legano l’artista alla sua cagnolina: un amore che va oltre le parole e che trova espressione ogni volta che si trasforma in musica.

Partendo da questo nucleo emotivo, la scrittura del brano – curata insieme a Giovanni Segreti Bruno, Luca Napolitano e al Maestro Maurizio Fabrizio (uno dei compositori più importanti d’Italia) – esplora i temi dell’amore incondizionato, dell’empatia, della famiglia e dell’abbandono. Ohana è un viaggio emotivo che mette in discussione il pregiudizio secondo cui gli animali non provano sentimenti, affermando con forza che le emozioni esistono, anche quando vengono vissute ed espresse in forme diverse.

L’arrangiamento, firmato da Artù10000000 con la collaborazione di Luca Napolitano, dona al brano profondità e intensità, rafforzando il racconto musicale. Il mix è stato curato da Emanuele Donnini e Arturo De Biasi presso Joseba Studio, mentre il mastering è opera di Matteo Quadraruopolo.

Ohana è un inno dedicato a chi considera il proprio amico a quattro zampe parte integrante della famiglia: una canzone che celebra l’amore vero, quello che non abbandona mai.

Il progetto dà continuità al nuovo percorso artistico e professionale per Giuseppe Roccuzzo, oggi affiancato dal team composto da Gianna Martorella, Gianni Testa e l’etichetta Joseba Label, con cui sta lavorando a nuovi progetti discografici e collaborazioni.

Biografia

Giuseppe Roccuzzo, originario di Giarratana (Ragusa) si fa conoscere al grande pubblico nel 2020 grazie alla sua partecipazione a X Factor, dove conquista giudici e spettatori con una toccante interpretazione di Promettimi. La sua esibizione diventa il video più virale dell’edizione e lo porta nella classifica dei singoli più acquistati in Italia nello stesso anno. Dopo l’esperienza televisiva, intraprende un percorso da cantautore, pubblicando diversi singoli che ottengono ottimi riscontri e vengono trasmessi da importanti emittenti radiofoniche nazionali, tra cui Radio Italia e Radio Deejay.

Nel 2024 partecipa, insieme a sua madre, a The Voice Generations, arrivando in finale e collezionando milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Nel 2025 viene invitato in Portogallo dal celebre allenatore della nazionale portoghese Paulo Sousa, dove si esibisce con i suoi brani davanti a un pubblico selezionato di esponenti del mondo politico e artistico del Paese. Il 4 ottobre 2025 ha presentato in anteprima il suo ultimo brano al MEI di Faenza ed il 5 ottobre a Roma al “Fiaba day” in Piazza di Monte Citorio. L’ultimo singolo “Avrò cura di te” è rimasto per settimane nelle classifiche indipendenti EarOne, mentre la versione realizzata con L’Arte nel Cuore Onlus ha superato 1,2 milioni di visualizzazioni su YouTube.







