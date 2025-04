Roberto Chiaramonte, attuale Presidente PGS Sicilia, è il nuovo Delegato Provinciale del CONI di Ragusa

È Roberto Chiaramonte il nuovo Delegato Provinciale del CONI di Ragusa. La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale del Comitato Olimpico Siciliano, che ha individuato nel dirigente sportivo modicano la figura più idonea a guidare lo sport ibleo nel nuovo corso istituzionale.

Classe 1971, Chiaramonte è da tempo protagonista attivo del mondo sportivo locale e regionale. Attuale presidente regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) Sicilia, e presidente emerito dell’ASD OR.SA. Modica, vanta una lunga esperienza nel settore associativo e una profonda attenzione ai valori educativi dello sport. Ex allievo salesiano, cooperatore e animatore della Parrocchia Maria Ausiliatrice di Modica, Chiaramonte è da sempre impegnato nel promuovere lo sport come strumento di crescita integrale della persona, soprattutto tra i giovani.

Subentra a Maria Monisteri, che ha assunto nuovi incarichi all’interno della Giunta Regionale del CONI. La designazione di Chiaramonte segna l’inizio di una nuova stagione per la delegazione iblea, che punta a rafforzare la rete tra le associazioni sportive del territorio, sostenere le realtà locali e promuovere una visione dello sport che unisca agonismo, inclusione e formazione.

“Sono onorato di questo incarico – ha dichiarato Chiaramonte – e grato per la fiducia ricevuta. Metterò al servizio del territorio tutta la mia esperienza, con l’obiettivo di costruire una rete forte e partecipata, capace di sostenere lo sport in tutte le sue espressioni, valorizzando ogni disciplina e ogni storia associativa. Insieme possiamo rilanciare lo sport ibleo come motore educativo e sociale”.