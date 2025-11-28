Rob e Delia Buglisi: due Siciliane in finale a X Factor 2025









Dopo la vittoria di Lorenzo Licitra nel 2017, la Sicilia potrebbe tornare a trionfare a X Factor quest’anno.

Tra i quattro finalisti, due sono siciliani: Rob (Roberta Scandurra) e Delia Buglisi; con loro sul palco della finalissima saliranno anche PierC e eroCaddeo. E’ tra questi 4 nomi il vincitore/vincitrice dell’edizione 2025 di X Factor, ultima prova il 4 dicembre a Napoli in Piazza del Plebiscito. Una scelta che la produzione conferma per il secondo anno consecutivo e che promette un evento enorme, che vedrà la presenza eccezionale di Laura Pausini. A guidare la serata ci sarà Giorgia, mentre al tavolo dei giudici torneranno Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani.

La puntata di ieri, 27 novembre, è stata tra le più sorprendenti dell’anno: esibizioni, verdetti e una corsa alla finale decisa sul filo. A movimentare il Live è arrivato anche Irama, ospite speciale.

La prima concorrente a conquistare l’accesso diretto alla finale del 4 dicembre a Napoli è stata Rob, la più votata dal pubblico al termine della prima manche con l’orchestra dal vivo. Gli altri due finalisti, annunciati da Giorgia alla fine della seconda manche, sono stati Delia e PierC. L’ultimo finalista è stato infine eroCaddeo, che ha vinto al ballottaggio finale contro Tomasi.

È la prima volta nella storia del programma in cui due artisti siciliani raggiungono questo importante traguardo.

Delia Buglisi, artista venticinquenne catanese, è riuscita a conquistare il tanto ambito posto in finale grazie alla sua performance in semifinale con due brani: I pirati a Palermu nella versione di Rosa Balistreri e Sei bellissima di Loredana Bertè. Un grande successo, che ha confermato il posizionamento di Delia tra i favoriti del pubblico e della giuria. Scelta e guidata da Jake La Furia, ha lasciato il segno fin dal primo momento in cui è salita sul palco, quando aveva ottenuto una standing ovation con la reinterpretazione di Sakura, brano di Rosalìa. In queste settimane ha ampiamente dimostrato di essere profondamente legata alla sua terra, che ora non può che fare il tifo per lei.

Roberta Scandurra ROB invece è una ventenne originaria di Trecastagni (Catania) e a condurla verso la finale è stata la sua interpretazione, nel corso della semifinale, di Decode dei Paramore, che ha riscontrato un enorme successo, con grande felicità da parte della sua guida Paola Iezzi. È la quota pop-punk di questa edizione e gli amanti del genere non possono che apprezzare le sue esibizioni. È anche la più giovane tra i quattro finalisti.









Oltre alle due artiste siciliane, il 4 dicembre, a Piazza Plebiscito di Napoli – dove avrà luogo la finale – si esibiranno, sfidandosi con l’obiettivo di vincere X Factor 2025, altri due cantanti: Piercesare Fagioli (in arte PierC) e Damiano Caddeo (eroCaddeo). Il primo, ventiquattro anni e originario di Casale Monferrato, ha ottenuto il suo posto in finale grazie all’interpretazione di All I Ask di Adele e Bohemian Rhapsody dei Queen. L’altro, ventisettenne sardo, ha invece scelto uno tra i più celebri brani dei Coldplay, Viva la vida, per la manche orchestrale, mentre per quella classica ha optato per Vedrai, vedrai di Luigi Tenco.