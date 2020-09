Rimane alto il numero dei tamponi positivi al covid-19 in Sicilia: 170 nuovi casi

Ancora alto il numero dei contagi da covid-19 in Sicilia, oggi sono 170 i nuovi positivi.

Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia è 2.866. Le persone ricoverate con sintomi sono 301, di cui 19 in terapia intensiva, mentre sono 2.546 i soggetti in isolamento domiciliare. Si è registrato un nuovo decesso.

Dei 170 nuovi positivi di oggi, 29 sono militari della marina sbarcati a Siracusa dalla Nave Margottini.

Questi i dati nelle nove province dell’Isola:

