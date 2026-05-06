Rifiorisce il Maggio dei Libri Ibleo, tra Marina di Ragusa e Scicli. Dall’11 al 29 una serie di iniziative









Rifiorisce il Maggio dei Libri Ibleo. La manifestazione nazionale dedicata agli appassionati del libro e della lettura, torna in due delle città UNESCO più a sud d’Italia tra Marina di Ragusa e Scicli.

Si comincia alle ore 17.30 dell’11 maggio, presso il prestigioso Palazzo Spadaro sito in via Mormino Penna di Scicli, con la presentazione del volume “La città del petrolio – 70 anni di storia a Ragusa”. Introdurrà Pierluigi Catalfo, noto per la sua dinamica presidenza del Corso di laurea in Management delle Imprese per lʼEconomia Sostenibile (MIES) nella sede universitaria di Ragusa.

Gli appassionati del Libro si daranno convegno ancora Scicli appena il giorno dopo, il 12 maggio alle ore 18, presso il Salone Parrocchiale ex Convento del Carmine, Piazza Busacca – Scicli. Carmelo Arezzo, volto conosciuto e apprezzato della cultura iblea, intratterrà una conversazione con Piera Ficili, Giorgio Massari e Domenico Occhipinti, organizzatori di alcune delle più conosciute manifestazioni dedicate al libro e alla lettura, sul tema “Gli iblei dei libri. Festival, percorsi e viaggi letterari”.

Non si può festeggiare il libro nell’area iblea senza celebrare Andrea Camilleri, che con la sua penna impareggiabile tanto lustro ha reso a quest’area davvero speciale della Sicilia. Con questi obiettivi, e come lo scorso anno, Il Maggio torna alla Sala di Lettura FILUSI, con “_*I 30 giorni di Camilleri*_”, La Sala, gestita con passione e competenza da Luigi Silvio Fidone (nella foto), si trova nel quartiere Jungi, in via Carlo Cattaneo, angolo via XXV Aprile. Venerdì 22 maggio dalle 18 chiunque parteciperà all’incontro potrà leggere a propria scelta un breve brano selezionato dalle opere del Maestro. Al termine, l’auspicio è che “Lo Scaffale di Camilleri”, formatosi con il Maggio dei Libri 2025 presso la Sala di Lettura – Biblioteca FILUSI, possa arricchirsi di ulteriori donazioni.

Spazio anche agli eventi all’aperto con “Coste di Libri, Coste di Mare”, walking letterario in programma il 24 maggio alle ore 9.30. Partendo dalla Torre Mazzarelli, i partecipanti cammineranno lungo il tratto di ponente del Cammino Costiero delle Due Torri, fino a Punta di Mola. Un Cammino che unisce la costa dei tre Comuni UNESCO più a Sud dell’Europa continentale ovvero Ragusa, Scicli e Modica, ma anche Santa Croce Camerina e Pozzallo. Letture e performance autogestite, incentrate sul profondo rapporto che noi siciliani intratteniamo con il nostro mare. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Mazzarelli in collaborazione con l’Associazione Siemu a Peri e supportata da Barocco Slow Coast.

Il calendario si chiuderà il 29 maggio alle ore 18 a Ragusa, presso la Sala “Di Grandi” AVIS (via V.E. Orlando 1A). In programma la conversazione su “Editoria e Intelligenza Artificiale, sfide, opportunità e questioni etiche” tra Carlo Blangiforti e Giorgio Spadaro, fondatore di SafeMate ed esperto, fra le altre cose, in strategia digitale e integrazione AI.

Il Gruppo Promotore del Maggio dei Libri Ibleo 2026 è composto da Abulafia Editore, Barocco Slow Coast, Biblioteca – Sala di Lettura FILUSÌ, Legambiente Scicli Circolo Kiafura, Pro Loco Mazzarelli ed il contenitore culturale Liolà, Siemu a Peri e Bookclub Mazzarelli. Per conoscere tutte le iniziative del Maggio dei Libri in Italia e nel territorio ibleo è possibile consultare il sito ufficiale della campagna.







