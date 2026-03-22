Referendum Giustizia, affluenza alle urne
- 22 Marzo 2026 - 17:23
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In Sicilia, alle 12, ha votato il 10,03% dei chiamati al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
La percentuale di affluenza più alta si registra nella provincia di Siracusa con l’11% seguita da Palermo col 10,7% e da Catania col 10,5%.
In Sicilia sono chiamate al voto 3.860.499 persone in 5306 sezioni
Nel grafico sotto l’affluenza in provincia di Ragusa, alle ore 12 si attesta al 10,49%.
La percentuale più alta di affluenza si registra nel Comune di Ragusa, 13,28%. Segue Pozzallo, 11,68%
|Sezioni
|%ore 12
|%ore 19
|%ore 23
|%ore 15
|RAGUSA
|310 su 310
|10,49
|–
|–
|–
|ACATE
|8 su 8
|7,28
|–
|–
|–
|CHIARAMONTE GULFI
|9 su 9
|8,73
|–
|–
|–
|COMISO
|31 su 31
|8,67
|–
|–
|–
|GIARRATANA
|3 su 3
|9,99
|–
|–
|–
|ISPICA
|14 su 14
|9,70
|–
|–
|–
|MODICA
|51 su 51
|10,79
|–
|–
|–
|MONTEROSSO ALMO
|3 su 3
|7,06
|–
|–
|–
|POZZALLO
|18 su 18
|11,68
|–
|–
|–
|RAGUSA
|71 su 71
|13,28
|–
|–
|–
|SANTA CROCE CAMERINA
|9 su 9
|10,48
|–
|–
|–
|SCICLI
|24 su 24
|10,62
|–
|–
|–
|VITTORIA
|69 su 69
|8,26
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