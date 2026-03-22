Referendum Giustizia, affluenza alle urne

  • 22 Marzo 2026 - 17:23
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In Sicilia, alle 12, ha votato il 10,03% dei chiamati al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

La percentuale di affluenza più alta si registra nella provincia di Siracusa con l’11% seguita da Palermo col 10,7% e da Catania col 10,5%.

In Sicilia sono chiamate al voto 3.860.499 persone in 5306 sezioni

Nel grafico sotto l’affluenza in provincia di Ragusa, alle ore 12 si attesta al 10,49%.

La percentuale più alta di affluenza si registra nel Comune di Ragusa, 13,28%. Segue Pozzallo, 11,68%

  Sezioni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15
RAGUSA 310 su 310 10,49
ACATE 8 su 8 7,28
CHIARAMONTE GULFI 9 su 9 8,73
COMISO 31 su 31 8,67
GIARRATANA 3 su 3 9,99
ISPICA 14 su 14 9,70
MODICA 51 su 51 10,79
MONTEROSSO ALMO 3 su 3 7,06
POZZALLO 18 su 18 11,68
RAGUSA 71 su 71 13,28
SANTA CROCE CAMERINA 9 su 9 10,48
SCICLI 24 su 24 10,62
VITTORIA 69 su 69 8,26

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