Referendum Giustizia, affluenza alle urne: i dati definitivi
- 23 Marzo 2026 - 15:35
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Referendum Costituzionale sulla riforma della giustizia, seggi chiusi alle ore 15 di oggi, lunedì 23 marzo 2026. Questi i dati definitivi di affluenza alle urne:
– in provincia di Ragusa ha votato il 47,64% degli aventi diritto. E’ Giarratana il Comune con la più alta affluenza: 55,44%;
– in Sicilia (dati provvisori, in aggiornamento) il 46.26%
– in tutta Italia il dato si attesta (dato in aggiornamento) al 58.90%.