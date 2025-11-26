Rapporto Ismea-Qualivita: Arancia rossa terza in Italia tra i prodotti ortofrutticoli per valore e produzione









“Ancora una volta il frutto del lavoro di squadra, della crescita in qualità e promozione del marchio IGP e di un Consorzio che insieme riesce a sostenere tutti gli attori della filiera”. Lo afferma il presidente del consorzio arancia rossa di Sicilia Igp, Gerardo Diana, sul rapporto Ismea-Qualivita che conferma anche nel 2025, come lo scorso anno, il terzo posto dell’agrume isolano per valore e produzione tra i prodotti ortofrutticoli italiani a marchio Igp.

La produzione certificata Igp è infatti cresciuta dell’8,4%, e arrivando a un valore di circa 20 milioni di euro (+11,8% rispetto al 2023, quando l’Arancia rossa Sicilia era al quinto posto).

Il consorzio, che ha chiuso l’esercizio 2024 positivamente, rappresenta più di 500 aziende agricole, oltre cento altre aziende autorizzate all’utilizzo del marchio d’origine.

Ottanta sono i centri di confezionamento dislocati nel territorio della Indicazione Geografica e oltre 300 le etichette autorizzate. Un territorio che comprende 32 comuni dislocati nella provincia di Catania, Siracusa ed Enna.







