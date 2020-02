Ragusani nel Mondo: annunciato premio alla ricercatrice Concetta Castilletti | Salvatore Brinch è il nuovo Presidente

La ricercatrice Concetta Castilletti, virologa del team dell’ospedale Spallanzani che per primo al mondo ha isolato il coronavirus, tra i premiati di Ragusani nel Mondo 2020.

La notizia è di stamane, svelata durante la conferenza stampa che l’associazione iblea ha organizzato per presentare le attività 2020, alla presenza dei vertici e del direttivo.









Diverse le novità annunciate, la prima è l’addio di Antoci da presidente: dopo quasi trent’anni alla guida dell’associazione, Antoci lascia il suo posto, pur restando all’interno del direttivo. Al suo posto: Salvatore Brinch.

“Un cambio fisiologico – ha chiarito Antoci – perché ritengo che non si possa restare a vita attaccati a un ruolo, si parla spesso di rinnovo generazionale e per primo ho voluto dare l’esempio. Sono orgoglioso di quanto fatto e di lasciare al mio successore un’associazione solida, con un patrimonio in termini di affetto ed esperienze incommensurabile”.

Altra novità riguarda il nuovo direttivo, nominato proprio ieri. Sette membri, di cui quattro storici, oltre ad Antoci e a Brinch, riconfermati Gianni Mezzasalma e Salvatore Gurrieri, e tre nuovi, due dei quali molto giovani: Giuseppe Lizzio, nominato vicepresidente, Davide Savasta e Matteo Burgio. Riconfermato lo storico direttore Sebastiano D’Angelo. “

La prossima edizione del Premio Ragusani nel mondo si svolgerà l’1 agosto nella consueta “casa” di piazza Libertà a Ragusa.

Svelato dunque il primo nome protagonista del Premio, la dottoressa Castilletti, proposto in questi giorni da decine di sostenitori dell’associazione.

Ma saranno tante ancora le sorprese. L’associazione sta lavorando infatti alla possibilità di ospitare il 2 agosto, sempre in piazza Libertà, un concerto del Coro Lirico Sinfonico del Teatro San Carlo di Napoli, per la prima volta in Sicilia, con la coproduzione del Teatro Stabile di Catania. “Sarebbe un evento di grande portata culturale, che attirerebbe sulla città di Ragusa l’interesse degli appassionati dell’intera Sicilia – hanno commentato i vertici dell’associazione – Sono stati avviati contatti con il nuovo sovrintendente del San Carlo e si attende una conferma ufficiale nelle prossime settimane”.