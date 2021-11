Ragusa – Vittime di violenza lavoreranno per un anno all’interno dei punti vendita Ergon distribuiti in Sicilia | Installata panchina rossa

Alcune donne siciliane vittime di violenza lavoreranno per un anno all’interno dei punti vendita Ergon distribuiti in Sicilia. E’ lo scopo del progetto “Donne Condottiere” che è stato approvato dall’Assessorato regionale alla Famiglia ed è guidato dall’agenzia per il lavoro Civita srl. E’ un progetto rivolto a donne che hanno vissuto in contesti familiari problematici e che oggi cercano il loro riscatto, attraverso la formazione e l’esperienza professionale. L’iniziativa, che coinvolge in totale dieci donne, segnalate dai Servizi sociali di alcuni Comuni, ha già previsto una prima fase di orientamento e di formazione, terminata con un esame finale e con il rilascio di un attestato di qualifica professionale di addetto alla cucina, e ora si è avviata alla seconda fase, dedicata al tirocinio.









La Ergon, vicina alle donne vittime di gravi difficoltà e disagi familiari, ha fin da subito mostrato disponibilità rispetto al progetto.

“Per un anno intero diamo la possibilità a quattro delle dieci donne partecipanti al progetto di svolgere il tirocinio retribuito presso altrettanti punti vendita – spiega Concetta Lo Magno, direttrice area marketing di Ergon – Un’occasione di crescita, di emancipazione che le aiuterà a tornare a guardare al futuro con speranza e, ci auguriamo, con maggiore serenità”.









Le donne, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sono già al lavoro nei punti vendita a cui sono state assegnate.

“Non è stato un percorso facile – commenta la dottoressa Nanda D’Amore, responsabile di Civita srl – è tanta la fatica e le difficoltà non sono mancate, anche legate alla pandemia, ma grazie ai nostri partner e sostenitori ci impegniamo per potere dare a queste donne una possibilità, con la speranza che al termine del tirocinio per loro arrivi un finale positivo. A quel punto sarà davvero una bella storia che saremo felici di raccontare!”.

Inoltre la Ergon, su iniziativa fortemente voluta dalla CIF di Ragusa (Centro Italiano Femminile), ha installato ieri all’ingresso dello store Interspar di Ragusa una panchina rossa come simbolo contro la violenza sulle donne.

“La panchina, oltre che immagine ormai ampiamente riconosciuta a livello globale – commenta Concetta Lo Magno, direttrice area marketing Ergon – rappresenta la scomparsa di tutte quelle mamme, mogli, figlie che non potranno più occupare quel posto. L’iniziativa vuole anche spronare tutte le donne che quotidianamente, anche sul nostro territorio, subiscono una qualsiasi forma di violenza di genere, a denunciare, a rivolgersi alle forze dell’ordine”.

Per l’iniziativa è arrivato anche il messaggio di don Filippo Bella, padre spirituale del CIF: “La violenza nei confronti di chiunque è insostenibile ed intollerabile. Quando poi avviene nei confronti di persone in situazioni di difficoltà o di povertà è ancora più biasimevole, così come può essere nel caso specifico di quella sulle donne. Preghiamo affinché coloro che subiscono violenze abbiano il coraggio di denunciare i fatti e riacquisire la loro dignità”.