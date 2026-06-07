Ragusa – Venerdì 12 giugno la presentazione di Gippittì in “A Tutto Volume Extra”









Tre generazioni. Una terra antica. Un cambiamento che riguarda tutti noi.

Nella Sicilia sud-orientale, tra orti assolati, pranzi lenti e tramonti carichi di memoria, tre sguardi diversi si confrontano sull’intelligenza artificiale e su come stia entrando, silenziosamente, nella vita di tutti i giorni: c’è chi la osserva con diffidenza, chi con cauta curiosità e chi con entusiasmo e fiducia nel futuro. Questo libro non è un manuale, ma un romanzo contemporaneo che unisce riflessione e leggerezza, ironia e profondità. Racconta l’AI attraverso la famiglia, il cibo, i ricordi e piccoli episodi di vita quotidiana, alternando momenti di sorriso a passaggi intensi e carichi di emozione, capaci di toccare il cuore. Una storia vera nella sostanza, anche se immaginaria nella forma. Un invito ad ascoltare punti di vista diversi e a lasciar emergere, senza paura, le domande su ciò che distingue una macchina da un essere umano: la coscienza, le emozioni, la capacità di amare. Un racconto caldo e attuale, trasversale e adatto a tutte le generazioni, per chi ama le storie di famiglia, le radici e guarda al futuro con curiosità.

Il romanzo “Gippittì: Tre generazioni e un’intelligenza artificiale“, scritto dagli autori sciclitani Mariagrazia Basile e Fabio Pizzirani è stato anche inserito nel programma di “A Tutto Volume Extra“, la sezione della prestigiosa manifestazione letteraria che si svolge ogni anno a Ragusa.

La presentazione avrà luogo venerdì 12 giugno alle ore 17 presso la Libreria Ubik, in Corso Vittorio Veneto n. 144 a Ragusa.

Ambientato a Scicli e nel territorio ragusano, il libro racconta il confronto tra tre generazioni davanti all’arrivo dell’intelligenza artificiale, senza mai perdere il legame con le proprie radici. Tra carrubi, muretti a secco, orti assolati, scacce e cucciddati, emerge un ritratto autentico della nostra terra, delle sue tradizioni e di quella cultura che continua a vivere nelle famiglie e nei piccoli gesti quotidiani.

La selezione all’interno di A Tutto Volume Extra rappresenta un importante riconoscimento per un’opera che porta Scicli e il territorio ibleo all’interno di un dibattito attuale e universale come quello sull’intelligenza artificiale, dimostrando come anche dalle realtà locali possano nascere storie capaci di parlare a tutti.







