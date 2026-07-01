Ragusa – Un emozionante avvio di serata per la “Dance With Me” | Al Teatro Tenda “La notte dei Quadri” il 16°spettacolo di fine anno









Teatro Tenda di Ragusa gremito ieri sera in occasione del 16° Spettacolo di Danza della ASD Dance With Me.

L’inizio della serata è stato emozionante: all’apertura del sipario sono entrati in scena i ragazzi dell’ANFFAS, che guidati con passione, amore e professionalità dalla maestra Teresa Autore hanno così aperto la serata con una coreografia che ha toccato profondamente il cuore di tutti i presenti, culminato in un lunghissimo e caloroso applauso, con tutto il pubblico in piedi. Un’emozione indescrivibile, che ha riempito di gioia i ragazzi e ha reso quel momento semplicemente indimenticabile.

La cerimonia di premiazione è stata curata dai maestri Valentina Belladonna, Desy Occhipinti e Gianni Occhipinti, alla presenza del Consigliere Regionale FIDESM Sicilia Salvatore Occhipinti e dell’Assessore Simone Di Grandi, regalando ai ragazzi un momento di grande emozione, orgoglio e soddisfazione.

Successivamente ha preso il via lo spettacolo con tutti gli atleti della scuola, che hanno incantato il pubblico con “La Notte dei Quadri”, uno spettacolo curato in ogni dettaglio: dalla narrazione alle scenografie, ideate e realizzate dalla maestra Valentina Belladonna. Una rappresentazione ricca di fascino, eleganza ed emozione, capace di coinvolgere e sorprendere dall’inizio alla fine. Calorosi applausi hanno accompagnato le coreografie portate in scena.

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le Autorità presenti, agli sponsor, alle famiglie, ai maestri, ai collaboratori, ai volontari e a tutti coloro che, con il loro sostegno e la loro presenza, hanno contribuito al successo di questa splendida serata.” Così i Maestri Valentina Belladonna, Gianni e Desy Occhipinti.

“Vogliamo poi ringraziare coloro che hanno creduto nella nostra associazione, affidandoci i ragazzi dell’Anffas, permettendoci di condividere con loro un prezioso percorso di crescita attraverso la danza. Desideriamo inoltre esprimere la nostra più sincera gratitudine – aggiungono ancora i Maestri – ai Presidenti di ANFFAS Isola Iblea e Terra Iblea, insieme ai loro collaboratori. Un ringraziamento speciale va alla dott.ssa Marika Parrino e alla dott.ssa Roberta Lomagno, che hanno seguito con costanza, sensibilità e dedizione i ragazzi durante tutto il percorso.”







