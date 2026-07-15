Ragusa – Trionfo e orgoglio ibleo ai Campionati italiani FIDESM 2026 | Dichiarazioni del consigliere Regionale Salvo Occhipinti









Si chiude il sipario sui Campionati Italiani di Categoria FIDESM 2026.

“Al termine di questa straordinaria ed emozionante manifestazione, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli atleti della Sicilia che hanno partecipato ai Campionati Italiani FIDESM 2026, portando in pista talento, impegno, sacrificio e passione. Un pensiero particolare desidero dedicarlo alla Provincia di Ragusa, della quale ho l’onore di essere Delegato Provinciale. La nostra provincia si è confermata ancora una volta tra le realtà più prestigiose della danza sportiva italiana, conquistando numerosi titoli di Campione d’Italia, oltre a importanti piazzamenti nelle finali e sul podio in diverse categorie.” A dirlo è Salvo Occhipinti, Consigliere Regionale FIDESM Sicilia e Delegato Provinciale FIDESM per la Provincia di Ragusa

“Questi risultati – aggiunge Occhipinti – rappresentano il frutto del lavoro quotidiano delle nostre associazioni sportive, della professionalità dei maestri e della determinazione degli atleti, che con grande dedizione portano in alto il nome della provincia di Ragusa e dell’intera Sicilia. Il mio ringraziamento va a tutte le ASD, ai loro Presidenti, ai dirigenti e ai maestri che, con competenza e passione, formano non solo campioni, ma anche giovani ricchi di valori, rispetto e spirito sportivo. Un applauso va anche a tutti gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione: indipendentemente dal risultato, avete rappresentato con onore le vostre società e la nostra Regione.

Come Consigliere Regionale FIDESM Sicilia e Delegato Provinciale FIDESM per la Provincia di Ragusa – aggiunge infine Salvo Occhipinti -, sono profondamente orgoglioso di rappresentare un territorio che continua a distinguersi ai massimi livelli della danza sportiva nazionale. Complimenti a tutti e avanti così, con la stessa passione, lo stesso entusiasmo e la voglia di continuare a far crescere il nostro meraviglioso movimento.”







