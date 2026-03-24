Ragusa – “Sotto Sopra Show”: mercoledì 25 marzo alla Casa Circondariale una giornata speciale per i padri detenuti e i loro figli

Ci sono legami che nessuna distanza può spezzare, ma che hanno bisogno di tempo, spazio e umanità per continuare a vivere. In uno spazio – quello delle carceri – scandito da ritmi lenti ma precisi, quando le occasioni di relazione entrano, si crea qualcosa di unico ed eccezionale.

Domani, mercoledì 25 marzo, dalle ore 10 alle 12, presso la Casa Circondariale di Ragusa, si terrà l’evento “Sotto Sopra Show – Gran festa del papà”, promosso dal progetto Labirinti, grazie al quale i padri detenuti potranno incontrare i loro figli in un contesto diverso – fatto di sorrisi, gioco e condivisione – andando oltre le barriere del colloquio tradizionale. La mattinata sarà animata dallo spettacolo dell’artista di strada Giuseppe Buggea, che coinvolgerà grandi e piccoli con esibizioni di giocoleria, giochi di palline, monociclo e numeri su trave. A seguire, padri e figli potranno partecipare attivamente, giocando insieme e vivendo un momento autentico di vicinanza e leggerezza.

Guidato dall’ente capofila APS Officina SocialMeccanica e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, il progetto Labirinti ha l’obiettivo di realizzare interventi socio-educativi a sostegno dei figli minori di persone detenute in diversi territori della Sicilia. Oltre a Ragusa, il progetto è attivo anche a Catania, Palermo e Sciacca.









Le attività realizzate a Ragusa sono state rese possibili grazie alla sinergia tra i Clown Dottori di Ci Ridiamo Sù APS, Crisci Ranni APS e Facciamo Scuola ASD. «Con Labirinti vogliamo creare occasioni concrete di incontro che restituiscano dignità e umanità alle relazioni familiari, anche in contesti complessi come quello detentivo – spiegano i portavoce delle associazioni coinvolte nell’iniziativa – Questo evento rappresenta un passo importante: permettere ai padri e ai figli di condividere momenti di gioia e normalità significa rafforzare legami fondamentali per il benessere di entrambi e per il futuro della comunità».

All’evento sarà presente il Comune di Ragusa, partner di progetto, con le assessore ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione verso iniziative che promuovono inclusione e legami familiari.

«Eventi come questo hanno un grande valore umano, perché rafforzano il legame tra padri detenuti e figli – dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Elvira Adamo –. Il progetto Labirinti dimostra l’importanza di offrire ai minori opportunità educative ed emotive. Come amministrazione, sosteniamo iniziative che promuovono inclusione, diritti e nuove prospettive di futuro per bambini e famiglie».

Le fa eco l’assessora alla Pubblica Istruzione e allo Sviluppo Economico Catia Pasta: «Questa giornata sarà un momento speciale per celebrare l’amore familiare e offrire ai bambini un’occasione di vicinanza. Spero che questo giorno possa portare un po’ di gioia e speranza a tutti i papà che sono lontani dalle loro famiglie. Ringrazio gli organizzatori che mi rendono partecipe di questi momenti, per me molto importanti».

A sostenere le iniziative del progetto Labirinti, la capo area trattamentale Maria Stella. «L’evento vuole essere un momento di svago ma anche di riflessione: l’artista Giuseppe Buggea si esibirà con numeri di abilità e creatività, offrendo uno spettacolo veramente coinvolgente, ma non mancheranno momenti volti a sottolineare l’importanza delle relazioni familiari anche in contesti difficili, come può essere quello detentivo».

All’evento parteciperanno anche la direttrice dell’UEPE (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna) Rosaria Ruggieri e la referente dell’USSM (Ufficio Servizio Sociale per Minorenni) Mariuccia Licitra. Un ringraziamento sempre per la preziosa disponibilità al direttore dell’istituto Santo Mortillaro e al comandante della polizia penitenziaria Claudio Iacobelli.

Il progetto Labirinti è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org







