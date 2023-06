Ragusa – Si apre con una serata-omaggio al divulgatore Piero Angela la 14esima edizione di “A Tutto Volume”.

Con un video inedito in cui Piero Angela suona il pianoforte, si aprirà giovedì prossimo 15 giugno alle ore 20 in riva al mare la 14esima edizione di “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa”, il festival letterario diretto da Alessandro Di Salvo e promosso dalla Fondazione degli Archi. Una serata speciale, in piazza Torre a Marina di Ragusa, ideata e condotta da Massimo Polidoro che con Angela e altri ha fondato il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale e che ha tenuto una rubrica fissa nell’ultima edizione di SuperQuark.

L’appuntamento “Piero Angela: 70 anni al servizio della conoscenza”, produzione originale del festival, vedrà la partecipazione di Barbara Gallavotti, Amedeo Balbi, Bruno Bozzetto, Antonio Pascale che racconteranno come Angela abbia influenzato le loro carriere e le proprie scelte di vita. Ci sarà anche l’autore storico del programma tv, Lorenzo Pinna, ed ancora altri ospiti e perfino una sorpresa grazie ai musicisti La Perna, Vasile e Pollicita del “Quark Jazz Trio” che intoneranno in chiave jazz la famosa sigla di Quark, l’Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, e altri brani jazz cari al noto divulgatore italiano.

Con questo appuntamento speciale, a cui farà seguito l’intervento de “I sonnambuli”, il festival “A Tutto Volume” ritorna ad animare il tradizionale fine settimana di metà giugno dedicato alla lettura, con scrittori, saggisti, giornalisti, esperti e soprattutto un pubblico, anche giovane, appassionato di libri, spettacoli, reading, dibattiti e lezioni.









Una manifestazione molto amata dal territorio e oramai riconosciuta a livello nazionale per la partecipazione straordinaria di autori e lettori che si incontrano nelle piazze principali di Ragusa Superiore e Ragusa Ibla, e da qualche anno anche Marina di Ragusa, con sempre tante novità e sorprese. Una di queste è “La prima lezione di…”, una specifica sezione del festival dove esperti di diverse materie entreranno nel vivo dell’economia, dell’astronomia, della poesia, dell’agricoltura, della genetica e di