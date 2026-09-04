Ragusa – Saluto del Prefetto agli ufficiali in arrivo e in partenza dal comando provinciale









Nuovi arrivi e partenze al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa.

Questa mattina il Prefetto di Ragusa, S.E. Dott.ssa Tania Giallongo, ha ricevuto la visita degli Ufficiali dell’Arma destinati a nuovi incarichi nell’ambito del Comando Provinciale e in partenza dalla provincia iblea.

Accompagnati dal Comandante Provinciale, Colonnello Carmine Rosciano, tre Ufficiali sono stati salutati dal Prefetto che ha formulato loro i migliori auguri per gli impegnativi incarichi e le stimolanti sfide che li attendono nelle nuove sedi di servizio.

Il Tenente Colonnello Domenico Spadaro, nuovo Comandante della Compagnia di Ragusa, originario di Bari, è Ufficiale dei Carabinieri dal 2005. Nel suo percorso professionale ha avuto incarichi di comando in Sicilia, Puglia e Calabria. Proviene dal Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Messina e ha già operato in territorio ibleo, come Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dal 2014 al 2018.

Il Capitano Mario Andreozzi, dopo l’esperienza vissuta a Ragusa come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, si appresta ad assumere lunedì 7 settembre p.v. il comando della Compagnia di Vittoria, retta dall’agosto 2022 dal Maggiore Raffaele Salustro, destinato ad un incarico di natura investigativa a Catania.

Nei giorni scorsi il Prefetto Giallongo aveva salutato anche il Maggiore Giovanni Ronchi, già Comandante della Compagnia di Ragusa, e ora trasferito ad un incarico nella linea addestrativa a Vicenza.







