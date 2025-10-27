Ragusa – Rosaria Martorana ha compiuto 111 anni, è la donna più anziana della Sicilia









Ha festeggiato oggi pomeriggio il suo 111esimo compleanno. Rosaria Martorana è la donna più anziana della Sicilia.

Nata a Ragusa il 27 ottobre 1914, la signora Martorana è una ex infermiera.

Nonna Rosaria ha festeggiato il compleanno nella casa di riposo di Ragusa dove risiede già da diversi anni; presenti all’appuntamento il Vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, e il Sindaco Peppe Cassì, oltre a parenti e amici.

Non è mancato il classico taglio della torta e il brindisi.

Nonnna Rosaria è ancora lucida, vivace, tenace e arzilla, per non annoiarsi durante il giorno cuce e ricama.







