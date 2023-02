Ragusa – Intelligenza artificiale, talento naturale: il robot Piccolo Paul “ospite d’onore” a Hack Your Talent

La seconda edizione di Hack Your Talent, la gara di idee su tre challenge “città”, “ambiente” e “futuro” in programma a Ragusa dal 24 al 26 febbraio e dedicata agli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti superiori della provincia di Ragusa, parte in grande stile con un boom di iscritti. Sono ben 103 i giovani talenti che hanno deciso di sfidarsi all’interno dell’hackathon e mettere alla prova le proprie abilità progettando per il futuro della comunità. Un numero di candidature più che quintuplicato rispetto ai 20 iscritti dello scorso anno. Un successo che proietta verso nuovi obiettivi la manifestazione nata dalle aziende Ricca IT, eVision, Sikuel, assieme alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, e a cui quest’anno si sono aggiunte altre importanti realtà ragusane quali Argo Software, Elettrosystem, Intrapresa, Lbg Sicilia, Mosaicoelearning, Nova Quadri, Formability, Visual Software.

Tante le novità per questa seconda edizione compresa la straordinaria presenza di un “ospite d’eccezione”, il robot umanoide Piccolo Paul. Grazie ad un progetto del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, con il coinvolgimento dei Rotary Club di Ragusa e di Ragusa Hybla Herea, Piccolo Paul sarà presente alla gara di idee per mostrare le sue straordinarie capacità di identificare i volti e le principali emozioni umane. Un concentrato di tecnologia che apre le porte del futuro e che permetterà ai giovani partecipanti di avere un assaggio delle potenzialità future dell’intelligenza artificiale.

Il Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, Orazio Agrò, insieme alla commissione di esperti guidata da Salvino Fidacaro, sta supportando i club nell’organizzazione di diverse attività collegate all’innovazione tecnologica, creando incontri e conferenze all’interno di scuole per parlare di robotica e intelligenza artificiale. Grazie a questa volontà, nasce la possibilità per i partecipanti di Hack Your Talent di interagire con l’umanoide Piccolo Paul, un contributo esperienziale di notevole valore.

Il robot umanoide Piccolo Paul è un concentrato di moderne tecnologie, dal design umanoide con un aspetto simpatico e accattivante, è dotato di sensori di movimento, di contatto, di prossimità e di una telecamera 3D ad alta risoluzione che permettono di interagire con le persone, riconoscere i loro volti e le loro emozioni e rispondere loro in modo adeguato. Paul può essere utilizzato in diverse applicazioni, come l’assistenza sanitaria, l’educazione, il marketing e l’intrattenimento. Ad esempio, può essere impiegato per fornire assistenza agli anziani o per supportare i bambini nelle attività didattiche, per promuovere prodotti o servizi e per intrattenere il pubblico in eventi e fiere. E sicuramente saprà suscitare la curiosità e l’interesse dei tanti partecipanti della seconda edizione di “Hack Your Talent” che si inserisce all’interno del “Patto educativo di Comunità”, sottoscritto con il Comune di Ragusa e alcuni istituti superiori. I giovani sono pronti a scommettere sulle proprie idee durante tre giorni intensi, ristorati in pausa dalle bibite Polara e dai cannoli di Bottone.