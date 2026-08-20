Ragusa – In migliaia in Spiaggia con Radio DJ: sold out per Prezioso e Rudy Zerbi









Chiusura in bellezza a Marina di Ragusa del “Leapmotor Vertical Summer Tour” ieri pomeriggio con Rudy Zerbi: in tanti hanno praticamente occupato ogni ordine di spazio sull’arenile di piazza della Dogana dove, per due giorni, l’animazione e gli istruttori hanno dato vita a giochi in acqua, performance, lancio di gadget, lezioni di sup, test drive. Si chiude così, con un’esplosione di musica, sport e intrattenimento, la tappa di Marina di Ragusa del Vertical Tour, regalando a residenti e turisti un weekend memorabile nel cuore dell’estate iblea.

L’ospite tanto atteso, Zerbi appunto, non ha deluso le aspettative di curiosi e fan: dopo la performance sul palco, il noto volto Mediaset e voce di Radio Deejay ha sorpreso tutti: è sceso tra la folla, con tanto di sicurezza al seguito, ed ha formato un trenino. Un vero e proprio serpentone di bagnanti che si muoveva a ritmo di dance trasformando il litorale in un’arena a cielo aperto. Il pubblico di ogni età ha riempito la spiaggia, facendosi travolgere dall’energia contagiosa del team di animazione e dai tantissimi gadget distribuiti durante le giornate.

A fare da cornice impeccabile a questa festa, il tramonto unico della costa iblea: un cielo sfumato di arancione che ha accompagnato il dj set di chiusura, trasformando la battigia in una pista da ballo. Migliaia di persone si sono ritrovate a ballare a piedi nudi sulla sabbia, salutando la carovana del tour con un applauso corale.

Marina di Ragusa si conferma ancora una volta la capitale del divertimento estivo della Sicilia sud-orientale, capace di accogliere eventi di portata nazionale con il suo calore unico, la sua ospitalità e quel mix inconfondibile di mare, musica e spensieratezza.

Circa 15mila persone avevano preso d’assalto la spiaggia già il 18 agosto, di sera fino all’una per ballare e cantare con uno dei dj più iconici Dj della storia della musica dance anni 2000, Giorgio Prezioso.

Cappellino, sguardo basso rivolto solo alla sua consolle. Prezioso ha riscaldato l’atmosfera, già carica di energia e colori, e poi ha rivolto un saluto a Marina di Ragusa dedicando anche una hit a questa tappa, “che però non farò mai uscire nei miei dischi”, ha dichiarato ironicamente.

Scratch e passaggi velocissimi su deck digitali anche su tracce con BPM elevati. Per lui che ha scritto la storia degli anni d’oro della musica dance hanno ballato intere generazioni, anche martedì sera. Dai più piccoli ai più grandi. E mentre la magia del Villaggio Vertical Tour travolgeva i presenti con effetti speciali, mega palloni gonfiabili rimbalzavano tra la folla. Prezioso ha mixato il suo pezzo del cuore “Let’s Talk About a Man” e poi ancora “Freed from Desire” di Gala, “Bue” per un omaggio ad Eiffel 65. Alla fine ha abbracciato veramente tutti gridando: “E’ la tappa più bella”. Non si è sottratto poi a foto di gruppo e selfie.

La manifestazione ha ricevuto il contributo della Regione Siciliana, dell’ARS, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con la Presidente Maria Rita Schembari che ha dato un saluto dal palco, e del comune di Ragusa, nell’ambito degli eventi “Sabbie di Sicilia” organizzati da Fabio Nicosia il quale ha trovato forte sinergia con il CEO di Event’s Way, Flavio Gallarato, promoter del Vertical Tour.

L’evento è stato fortemente voluto da Ignazio Abbate, Presidente della commissione Affari Istituzionali all’Ars e da Rossana Caruso, vice presidente del consiglio comunale di Ragusa la quale, dopo il Vertical Tour, ha dichiarato:

“Quando lo scorso anno è iniziata la programmazione dei tre grandi eventi, ho chiesto a Ignazio Abbate e Fabio Nicosia che il Vertical Tour di Radio Deejay facesse tappa a Marina di Ragusa. La straordinaria partecipazione di questi giorni ci dice che è stata la scelta giusta. Soprattutto perché siamo riusciti a offrire alla città un evento di grande qualità, culminato con il concerto di Prezioso. Vedere Marina di Ragusa così piena di giovani e famiglie è stata la nostra soddisfazione più grande.”

Per l’on. Abbate: “Il Vertical Tour conferma la provincia di Ragusa come punto di riferimento estivo in Sicilia. Questo risultato valorizza la programmazione avviata negli anni per promuovere il territorio. L’Assemblea Regionale continuerà a sostenere i grandi eventi con appositi fondi. L’iniziativa si inserisce nei preparativi per i 100 anni della provincia. L’obiettivo è coinvolgere tutto il territorio, inclusi i comuni più piccoli. Si punta così a offrire un’immagine positiva della provincia in Italia e in Europa.”







