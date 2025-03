Ragusa – Giorni Muti Notti Bianche, all’ordine dei medici lo spettacolo sul Covid

A 5 anni dall’inizio della pandemia del Covid-19, l’Ordine dei Medici ha voluto ricordare questi terribili anni proiettando lo spettacolo teatrale “Giorni Muti Notti Bianchi” nato da un progetto di medici e infermieri in servizio a Bergamo, la città che ha fatto conoscere a tutto il Paese la tragedia di un avvenimento che lascerà per sempre il segno. Tra i promotori dello spettacolo, diretto da Silvia Briozzo, anche Danilo Cavalieri, medico ragusano in servizio a Bergamo che ha vissuto sulla propria pelle lo scoppio della pandemia che poi, a macchia d’olio, si è diffusa in tutta l’Italia.

Ad introdurre i lavori è stato il presidente dell’Ordine dei Medici di Ragusa Roberto Zelante che ha parlato di una iniziativa voluta per ricordare questi 5 anni che hanno cambiato per sempre la storia del mondo intero e della sanità.

“Ricordiamo ancora- ha affermato Zelante- i medici eroi, qualcuno dovrebbe ricordarlo anche oggi quando invece non esita ad inveire ed usare violenza contro i professionisti della sanità magari solo per un po’ di ritardo negli interventi”.

Davanti ad una folta platea Danilo Cavalieri – al quale l’Ordine dei Medici ha fatto dono di un’opera raffigurante il duomo di San Giorgio a Ragusa- ha raccontato ai presenti l’idea dello spettacolo teatrale che è stato anche inserito nel cartellone di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023.