Ragusa – Fascicolo Sanitario Elettronico, dichiarazioni del presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ragusa Roberto Zelante

“L’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 non è più rimandabile: rappresenta una tappa fondamentale nella digitalizzazione della sanità italiana”. Lo afferma il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ragusa Roberto Zelante che ha partecipato, insieme ai presidenti degli altri ordini siciliani, al convegno regionale di presentazione del FSE 2.0 a Palermo. Per Zelante fondamentale, per questo percorso, sarà la formazione del personale sanitario. Per i professionisti delle strutture pubbliche sarà il CEFPAS a occuparsi del percorso formativo, mentre per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, la responsabilità ricadrà sugli Ordini dei Medici, in collaborazione con le ASP.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 sarà uno strumento essenziale per la continuità e l’efficacia delle cure. “Occorrerà però avviare una campagna informativa capillare rivolta ai cittadini –ha dichiarato ancora Zelante a Sicilia Medica – perché sarà il loro consenso informato a rendere attivo il FSE. Senza la consapevolezza dei pazienti, ogni sforzo rischia di essere vano. Come Ordine di Ragusa– saremo parte attiva nel percorso di attuazione. Il 1° settembre, sotto il coordinamento del presidente dell’Ordine di Palermo, Toti Amato, ci riuniremo insieme a tutti gli Ordini siciliani per un primo incontro programmatico con il DASOE. Inoltre, in collaborazione con l’ASP di Ragusa, abbiamo già calendarizzato una serie di eventi ECM da ottobre a marzo, nei cui primi appuntamenti parleremo proprio del FSE”.

Qui di seguito, in un video, le dichiarazioni di Zelante