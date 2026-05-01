Ragusa – E’ morto Nino Cavallo, aveva 77 anni. Sinistra Italiana: “Ci lascia un uomo buono, un cittadino modello”









Il circolo della città di Ragusa di Sinistra Italiana si stringe attorno ai familiari per la morte di un uomo profondamente buono e impegnato nel sociale, Nino Cavallo, scomparso ieri all’età di 77 anni.

Nell’attività di piccolo imprenditore del comparto artigiano, ha rappresentato un esempio di valori etici , di impegno civile di rigoroso rispetto della legalità e delle leggi sul lavoro.

Nei suoi incarichi, di Presidente Regionale e vice Presidente Nazionale della confederazione degli artigiani, è stato costantemente orientato alla promozione del rapporto intergenerazionale nel mondo delle piccole imprese. La sinergia tra l’uso delle tecnologie innovative e l’insostituibile valore umano del lavoro autonomo possono rappresentare un orizzonte professionale per le nuove generazioni.

Nino Cavallo, affermano da Sinistra Italiana, non era un iscritto al nostro partito e comunque vogliamo ricordarne lo straordinario esempio di cittadinanza attiva, di protagonismo civico e democratico, che costituiscono la linfa vitale per le nostre comunità.

I funerali si terranno domani, sabato 2 maggio alle ore 10 nella chiesa Maria Ausiliatrice.







