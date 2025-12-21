Ragusa – E’ morta la nonnina più anziana della Sicilia: Rosaria Martorana, aveva 111 anni









Era nata a Ragusa il 27 ottobre 1914. Si è spenta la signora Rosaria Martorana che lo scorso 27 ottobre aveva compiuto 111 anni, diventando la nonnina più longeva di Sicilia.

Nonna Rosaria si è spenta nella Casa di riposo dove meno di due mesi fa aveva festeggiato il compleanno, assieme al Vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, al Sindaco Peppe Cassì, a parenti e amici.

La signora Martorana era una ex infermiera. Sino agli ultimi giorni di vita è stata lucida, vivace, tenace e arzilla; per non annoiarsi durante il giorno cuciva e ricamava.







