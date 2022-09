Ragusa – “Dimmi di sì” in passerella a Noto

Dimmi di sì in passerella a Noto. Nella splendida cornice di Piazza Municipio, domenica 11 settembre, alle ore 21, il prestigioso atelier di Ragusa di proprietà di Emanuele La Rosa e Claudio Gerratana – punto di riferimento in Sicilia per abiti da sposa, sposo e cerimonia – presenterà la collezione Berta 2023. Oltre le 50 gli abiti da sposa che con “Noto Bride” il pubblico potrà ammirare nella splendida cornice della scalinata della Cattedrale di san Nicolò.

Con Noto Bride, il cuore della Sicilia barocca rilancia l’eleganza senza tempo del bianco seta della fashion designer più copiata al mondo.

Berta con alta qualità, unicità, lavorazioni di massimo livello si è infatti guadagnata un posto di rilievo nel panorama internazionale del settore esportando un modello che con il suo lavoro ha fatto di Israele uno dei Paesi al mondo di maggiore produzione di abiti da sposa. In passerella i tessuti evocativi, romantici, in una sola parola perfetti della collezione del nuovo anno, inconfondibili nel tratto della stilista israeliana che per una sera faranno di Noto la capitale dell’eleganza del pizzo, del tulle, dell’organza impreziosita dagli accessori ideali per creare un outfit perfetto per le nozze e per la cerimonia.

“Non solo gli abiti da sposa in scena, ma anche il cuore, l’anima e la testa della Sicilia – dicono Emanuele e Claudio – perché noi siamo siciliani ed è in questa terra che lavoriamo per offrire ai nostri conterranei, con la collezione Berta, la possibilità di scegliere, ammirare una produzione al passo coi tempi che allinea la nostra Isola, terra di luce, al resto del mondo”.