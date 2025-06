Ragusa – Danza. Al Teatro Don Bosco lo spettacolo di fine anno della scuola “Poker D’Assi”

Ieri sera la città di Ragusa ha avuto il piacere di assistere al 18esimo spettacolo di danza diretto dalla Maestra Mariapina Chessari “Ballando al Teatro”. Sul palco gli allievi della scuola Poker D’Assi.

La Poker D’Assi è la storica scuola aperta 46anni fa dal Maestro Francesco Chessari; anche lui alla fine dello spettacolo è salito sul palco ricordando, assieme all’ormai storico conduttore dei saggi della scuola Giovanni Giannone, alcuni eventi passati, ricordi indelebili che hanno scritto pagine importanti di storia della danza in tutta la Sicilia. Un elemento particolarmente significativo di questa scuola è certamente il coinvolgimento del Maestro Chessari, la sua presenza nel mondo della danza rappresenta un esempio di dedizione e continuità, ha contribuito a fare della scuola Poker d’Assi un punto di riferimento nel territorio ragusano.

Oggi, come si diceva, a guidare la scuola è la figlia Mariapina, anche lei ha oramai una lunga carriera nel campo della danza, ha saputo trasmettere ai propri allievi l’amore per questa forma d’arte, creando un ambiente stimolante e familiare. La scuola Poker d’Assi si distingue infatti non solo per la qualità dell’insegnamento, ma anche per la forte tradizione che la contraddistingue.

Lo spettacolo ha visto una varietà di coreografie, le varie performance sono state accolte con entusiasmo dal pubblico.

L’evento è stato anche un’occasione per ricordare l’importanza della tradizione artistica nel territorio ragusano.

Lo spettacolo di danza della scuola Poker d’Assi ha lasciato certamente un segno indelebile nel cuore di pubblico e ballerini, dimostrando come l’arte può unire, emozionare e trasmettere valori senza tempo. Alla guida di questa splendida realtà, Mariapina Chessari e suo padre continuano a insegnare che la danza è molto più di un movimento: è un linguaggio universale che parla di dedizione, creatività, passione e unione.

A fine serata gli auguri al piccolo Andrea, che ha compiuto 10 anni.