Ragusa – CostaIblea Film Festival 2025: grande cinema e giovani registi

Il grande cinema torna protagonista a Marina di Ragusa dall’11 al 14 settembre 2025, con la XXIX edizione del Costaiblea Film Festival, ideato e diretto dal regista Vito Zagarrio. Una rassegna che si rinnova anno dopo anno, mantenendo intatta la sua vocazione culturale e la capacità di attrarre autori, interpreti e appassionati da tutta Italia.

Quest’anno, a fianco dei nomi che hanno segnato la storia del cinema d’autore, arriva una novità importante che guarda al futuro: è stato infatti pubblicato un bando per cortometraggi realizzati da giovani registi siciliani under 30. Autori e autrici di brevi film di finzione o documentari potranno inviare le proprie opere fino al 18 agosto per partecipare al concorso “Premio Piero Guccione – Giovane Cinema”.

Il bando, curato dal giovane regista Angelo Piccione, è disponibile sul sito ufficiale del festival e rappresenta una grande occasione per chi sogna di raccontare storie sul grande schermo partendo da un territorio ricco di ispirazione e talento.

Protagonista indiscusso della nuova edizione sarà Gianni Amelio, uno dei registi più importanti del cinema italiano e legato in modo speciale al territorio ibleo. Alcune scene del suo celebre film Il ladro di bambini sono state girate proprio a Marina di Ragusa. Nel 1994 girò il suo capolavoro Lamerica, film che vide il debutto di Carmelo Di Mazzarelli, attore non professionista ragusano, diventato simbolo di autenticità e verità cinematografica grazie proprio all’incontro con Amelio. Accanto a lui c’era Enrico Lo Verso, interprete di spessore e sensibilità, che sarà quest’anno tra gli ospiti d’onore del CostaIblea, di nuovo accanto ad Amelio come lo è stato in numerosi film. Lo Verso riceverà il Premio Carrubo d’Oro alla carriera e terrà una masterclass durante la quale ripercorrerà il suo rapporto con Amelio e le tappe principali del suo percorso d’attore, da Il ladro di bambini a Così ridevano, vincitore del Leone d’Oro a Venezia. Sarà un momento di dialogo con il pubblico, in linea con lo spirito del festival, che ogni anno propone riflessioni profonde e accessibili sul cinema e la società. Tanti gli ospiti di questa edizione, che saranno annunciati prossimamente. Lo Verso è stato anche il protagonista di Salvatore, questa è la vita di Gian Paolo Cugno, anch’egli tra gli ospiti del Costaiblea Film Festival, insieme a Francesco Costabile e Costanza Quatriglio. “Con questa edizione vogliamo rafforzare il legame tra cinema e territorio, tra memoria e futuro – spiega il fondatore del festival Vito Zagarrio – Abbiamo voluto offrire spazio ai grandi nomi, ma anche e soprattutto ai giovani registi siciliani, che hanno bisogno di occasioni reali per farsi conoscere e crescere. Il cinema non è solo arte, è anche una possibilità di cambiamento e di confronto”. Il festival avrà come cuore pulsante Villa Ottaviano e Piazza Torre, due location simboliche nel cuore di Marina di Ragusa che accoglieranno proiezioni, mostre e dibattiti. Tra gli appuntamenti più attesi anche la retrospettiva dedicata a Gianni Amelio, con la proiezione dei suoi film più celebri, tra cui Porte aperte, Le chiavi di casa, Il ladro di bambini, Così ridevano e Lamerica, oltre al prezioso documentario Felice chi è diverso. Con il regista sarà presente il suo storico direttore della fotografia Luan Amelio Ujkaj.

Il CostaIblea Film Festival, con il sostegno del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Regione Siciliana – Sicilia Film Commission, vede anche quest’anno la collaborazione e la piena sinergia con la Pro Loco Mazzarelli ed altre realtà territoriali, e si conferma un appuntamento culturale di primo piano, capace di unire la qualità artistica con l’attenzione alle trasformazioni del presente. Un festival che celebra il cinema come luogo d’incontro e di crescita collettiva, all’interno di una delle cornici più suggestive della Sicilia. Informazioni sui canali social dell’evento e sul sito web.