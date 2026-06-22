Ragusa – Consiglio Provinciale il 23 giugno, surroga del consigliere Angelo Galifi con Salvatore Causarano
- 22 Giugno 2026 - 13:50
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Il Consiglio provinciale è stato convocato per martedì 23 giugno, alle ore 15 nella Sala Consiglio in viale del Fante a Ragusa.
Tra i punti all’ordine del giorno la surroga del consigliere Angelo Galifi con il consigliere Salvatore Causarano (nella foto), il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Tribunale di Ragusa, l’adesione alla “Rottamazione Quinquies”, la ratifica di una determinazione presidenziale relativa a lavori urgenti sulla SP 67 Pozzallo-Marza e la proposta di adesione all’Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est.