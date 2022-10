Ragusa – Conclusa l’iniziativa “Capaci di Raccontare …”

Nel 30esimo anniversario della strage di Capaci, dove perse la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli Agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, è stata organizzata l’iniziativa “Capaci di RACCONTARE …”.

Diverse “tappe” iniziate lo scorso 23 maggio, l’ultima stamane presso la chiesa S. Maria Ausiliatrice di Ragusa, la conclusione della manifestazione “Capaci… di raccontare” con la santa Messa in suffragio delle Vittime di mafia, presieduta dal vicario generale del Diocesi di Ragusa Mons. Roberto Asta.

“Capaci di Raccontare …” è stato un momento di memoria per Falcone e Borsellino e non solo. A organizzare l’appuntamento i Salesiani Don Bosco di Ragusa, con il Comune di Ragusa e la Polizia di Stato.

Il primo appuntamento si era svolto il 23 Maggio, poi la seconda tappa il 19 luglio in occasione del 3oesimo anniversario della strage di Via d’Amelio. E ancora giorno 21 Settembre, un momento per ricordare il Giudice Livatino e Padre Pino Puglisi, anche loro uccisi in Sicilia dalla mafia.

Ieri e oggi gli ultimi appuntamenti inseriti in questa iniziativa. Ieri il racconto di quei tragici momenti da parte di Angelo Corbo ferito nella strage di Capaci e di Luciano Traina fratello di Claudio Traina, agente deceduto nella strage di Via d’Amelio, presso il teatro Don Bosco dei Salesiani.

Foto: S. Bracchitta