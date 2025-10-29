Ragusa-Catania, lotto 3 in enorme ritardo | M5S: “Opera strategica per la Sicilia orientale, Schifani intervenga al più presto”









A due anni dalla consegna dei lavori all’impresa, il lotto 3 della Ragusa-Catania è fermo solo al 3,13 per cento del completamento, nettamente in ritardo rispetto agli altri lotti. Ciò è inaccettabile, così si rischia di buttare alle ortiche quanto di buono ottenuto grazie al lavoro del governo Conte, Schifani intervenga”. Lo affermano le deputate del M5S all’Ars Stefania Campo e Lidia Adorno, unitamente al coordinatore provinciale 5 Stelle di Ragusa, Federico Piccitto.

“Quest’opera – dice Campo – è frutto del lavoro del governo Conte che l’ha finanziata, resa pubblica e senza pedaggio in soli due anni di governo; prima di allora, l’opera, per circa cinquant’anni, era stata oggetto di propaganda politica e nient’altro. Già un anno fa avevo denunciato in aula gli enormi ritardi del lotto 3 e l’assessore Aricò smentì, il suo era un goffo tentativo di mettere la polvere sotto il tappeto. Adesso i fatti ci confermano che avevamo ragione. Non possiamo rischiare di buttare alle ortiche tutto ciò a causa di problemi tecnici e rallentamenti. Per questo, nei prossimi giorni contiamo di fare un sopralluogo con ANAS per cercare di capire come poter dare il nostro contributo a risolvere l’impasse. Finora abbiamo visto solo passerelle e book fotografici di tutti i partiti, mai soluzioni”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, Federico Piccitto: “Non possiamo assolutamente permettere che un’infrastruttura strategica per la Sicilia, attesa da decenni, subisca ulteriori ritardi o, peggio, rimanga incompleta. Chiediamo al governo regionale di intervenire immediatamente e di concordare con ANAS le misure necessarie perché i problemi vengano risolti e i lavori procedano speditamente, senza ulteriori intoppi”.

Intanto, sulla vicenda, Lidia Adorno ha presentato un’interrogazione all’Ars diretta al presidente della Regione Schifani e all’assessore per le Infrastrutture e Mobilità Aricò per chiedere “quali azioni il governo regionale intenda intraprendere per garantire che vengano rispettati i tempi di consegna dei lavori che riguardano il lotto 3 della Ragusa–Catania”.

“Siamo alle solite – dice Adorno – lavori pubblici infrastrutturali sempre in ritardo. Desideriamo comprendere come mai i cantieri ricadenti nella parte etnea, tra Vizzini, Licodia Eubea, Grammichele e la parte siracusana di Francofonte, sono praticamente fermi al palo.

