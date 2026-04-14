Ragusa – Attacco di Trump al Papa, la solidarietà del Vescovo La Placa a Leone XIV









“L’attacco di Donald Trump con il quale implora Papa Leone ‘di rientrare in un linguaggio che possa dominare’ non è solo una polemica politica. Di fronte a questo clima, desidero esprimere piena solidarietà al Santo Padre e al suo servizio alla Chiesa e al mondo. Il suo linguaggio evangelico fatto di ascolto, misericordia e ricerca del bene comune, non può essere compreso attraverso categorie di potere o di dominio, perché nasce da un’altra logica: quella del Vangelo. Ogni attacco politico/mediatico rivolto alla sua persona ferisce non solo lui, ma l’intera comunità ecclesiale che in lui riconosce un Padre, un Pastore e un punto di riferimento spirituale. Il ministero del Papa è un servizio di unità, dialogo e PACE.” Lo ha dichiarato il vescovo di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa.

Il Vescovo La Placa aggiunge inoltre: “Rinnovo il mio affetto, la mia comunione e quella della Chiesa di Ragusa al Santo Padre, certo che la forza del Vangelo saprà illuminare anche questo momento e trasformarlo in occasione di testimonianza e verità.”







