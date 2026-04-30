Radio in lutto: è morto Alberto Davoli, aveva 60 anni









Il mondo della Radio è in lutto per la prematura morte di Alberto Davoli, storica voce di Radio Monte Carlo. Aveva 60 anni.

Commozione tra ascoltatori e colleghi, che sui social lo ricordano per lo stile pacato, la competenza e l’entusiasmo.

Alberto Davoli aveva iniziato giovanissimo la sua carriera radiofonica, lavorando in diverse emittenti prima di approdare a Radio Monte Carlo nel 2019, dove conduceva il programma “Happy Together” assieme ad Isabella Eleodori, appuntamento in onda nel primo pomeriggio.

La sua carriera era iniziata a “Radio Venere 80” a Varese (anno 1982), poi la poderosa “ReteOtto” costituitasi dalla fusione tra “Radio sound music” e “Radio SuperVarese”; di “ReteOtto” Alberto Davoli fu voce e poi coordinatore artistico. Poi arrivò R101 ed infine Monte Carlo.

È morto Alberto Davoli, voce storica di R101 e Radio Monte Carlo: aveva 60 anni.