Questura di Ragusa, quattro Funzionari promossi

Lo scorso 28 gennaio, il Consiglio d’Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato ha promosso quattro dirigenti della Polizia di stato.

E’ stato promosso alla nuova qualifica di Primo Dirigente il Dott. Angelo Tancredi, attuale dirigente della Divisione P.A.S.I. della Questura, per anni dirigente della Sezione Polizia Stradale di Ragusa.









Insieme con il Dott. Tancredi è stato promosso alla qualifica di Primo Dirigente il Dott. Giovanni Arcidiacono, dirigente del Commissariato di Vittoria, che ha ricoperto diversi incarichi in Sicilia e Calabria, tra cui la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania e la dirigenza del Commissariato di Castrovillari.

Inoltre, sono stati promossi a Vice Questore il Dott. Tommaso Amato, dallo scorso novembre Capo di Gabinetto e contemporaneamente dirigente della D.I.G.O.S. di Ragusa, ed il Dott. Lorenzo Cariola, dirigente del Commissariato di P.S. di Modica.







