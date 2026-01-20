Protezione civile, anche mercoledì 21 gennaio è allerta meteo in Sicilia | A Ragusa e Scicli scuole aperte, università chiusa









La Protezione civile ha diffuso un nuovo avviso di allerta meteo. La situazione in Sicilia dovrebbe migliorare nel pomeriggio di domani, mercoledì 21 gennaio. L’allerta permane nell’Isola rossa, arancione e gialla.

A seguito degli avvisi di allerta meteo diramati questo pomeriggio dalla Protezione Civile regionale, permane anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza (lezioni, esami, sedute di laurea) previste in tutte le sedi dell’Università di Catania (incluse le strutture didattiche di Ragusa e Siracusa). Le attività potranno essere erogate in modalità online.

A Ragusa per la giornata di mercoledì 21 gennaio sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

– chiusura al pubblico totale e per l’intera giornata del Parco del Castello di Donnafugata, di tutte le ville comunali e dei cimiteri civici.

– nelle scuole primarie, secondarie di primo grado di competenza comunale e negli asili nido comunali l’ingresso degli alunni è posticipato di un’ora rispetto all’orario ordinario. Il provvedimento riguarda anche le scuole per l’infanzia.

Le scuole apriranno quindi con un’ora di ritardo per dare la possibilità ai tecnici comunali di effettuare sopralluoghi negli edifici scolastici. La campanella suonerà alle ore 9.

A Scicli scuole aperte.

A Modica lezioni sospese per un altro giorno. “Domani – dichiara la sindaca Maria Monisteri – dedicheremo l’intera giornata ad una ricognizione completa delle scuole e delle strutture comunali per le necessarie verifiche tecniche e il censimento di eventuali danni. Da domani, riprenderà regolarmente e secondo calendario, il servizio di raccolta rifiuti, ad eccezione del CCR. Solo per domani, i mastelli dovranno essere esposti nelle prime ore del giorno -comunque entro le ore 7- diversamente dalle usuali abitudini di esporli la sera prima, per evitare che il forte vento li possa danneggiare e/o spargere i rifiuti lungo le strade. Continuo a raccomandare a tutti i cittadini la massima prudenza, di limitare gli spostamenti allo stretto necessari ed evitare le zone a rischio allagamento”.

Scuole chiuse anche a Pozzallo, Comiso e Vittoria.

AGGIORNAMENTO ORE 18:46

Scuole chiuse anche a Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Acate. Aperte a Ispica.

AGGIORNAMENTO ORE 19:33

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì fa dietrofront: “Anche a Ragusa domani, MERCOLEDÌ 21 GENNAIO, SCUOLE CHIUSE di ogni ordine e grado in considerazione, in particolare, della necessità di una verifica dello stato di sicurezza delle strade e delle via di collegamento extraurbano, e tenuto conto delle difficoltà dei pendolari di raggiungere il capoluogo.”

Qui gli ultimi aggiornamenti







