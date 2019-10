Protezione Civile: “E’ allerta meteo”

Anche nelle prossime ore è previsto maltempo in gran parte della Sicilia. Tra le zone interessata dalle avverse condizioni meteo anche la provincia di Ragusa.

Un avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, è stato diramato nelle scorse ore, valido sino alla giornata di mercoledì, 9 Ottobre 2019. L’allerta è gialla

Precipitazioni da isolate a sparse, anche a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori sud-occidentali, con quantitativi cumulati deboli.

Nella nota della Protezione Civile si legge: Le criticità attese per il RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO, stimate sulla base delle precipitazioni previste, possono comportare manifestazioni localizzate o diffuse di tipo geomorfologico (frane) e/o di tipo idraulico nei piccoli bacini (< 50 kmq) e nelle aree urbanizzate. In caso di piogge concentrate in intervalli di tempo contenuti, le criticità possono assumere carattere di estrema pericolosità (es: colate detritiche, crolli, inondazioni localizzate).