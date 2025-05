Protezione Civile: allerta meteo in Sicilia il 15 maggio

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha diramato un avviso di allerta meteo.

Previste condizioni meteo avverse dal primo mattino di domani, giovedì 15 maggio 2025 e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Al momento non abbiamo notizie di scuole chiuse.

AGGIORNAMENTO ORE 17:55

“È stata disposta la chiusura di: scuole di ogni ordine e grado, ville e giardini, cimiteri, impianti sportivi pubblici all’aperto. Si raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’auto, di evitare i sottopassi e non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi. A breve seguirà apposita ordinanza disponibile sul sito web comunale.” Così poco fa il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

“A causa delle avverse condizioni meteo previste dal primo mattino di domani e per le successive 24/36 ore, con l’emanazione dello stato di ALLERTA ARANCIONE dalla mezzanotte prossima a causa delle forti precipitazioni di pioggia di intensità frequente e a carattere temporalesco, accompagnate da grandinate e intense raffiche di vento, ho disposto la chiusura di tutte le scuole in città per tutta la giornata di domani 15 maggio. Disposta anche la chiusura di tutti gli spazi pubblici, dei centri sociali e dei centri per gli anziani. Sono già state attivate tutte le procedure previste dal Piano di Protezione Civile. Il consiglio è quello di uscire da casa solo in casi strettamente necessari”. Lo ha dichiarato la sindaca di Modica, Maria Monisteri

AGGIORNAMENTO ORE 18:18

Anche a Scicli scuole chiuse giovedì 15 maggio

SEGUONO AGGIORNAMENTI