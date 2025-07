Premio Ragusani nel Mondo, i giovani e i talenti che saliranno sul palco in Piazza Libertà

È nella nuova sezione Giovani del Premio Ragusani nel Mondo che quest’anno brillano due nomi che, da tempo, fanno parlare ben oltre i confini locali. Giovanni e Matteo Cutello, gemelli nati nel 1998 a Chiaramonte Gulfi, sono un orgoglio ibleo che ha saputo conquistare i palcoscenici più importanti del mondo, portando con sé talento, disciplina e una passione bruciante per il jazz. Alla conferenza stampa della vigilia, non hanno nascosto emozione e gratitudine: “Essere premiati nella nostra terra ha un significato speciale. Dopo tante tappe in giro per il mondo, tornare a casa è sempre un momento di pace, di affetto, di ricarica. Qui ritroviamo l’energia che ci serve per continuare a creare”, hanno detto sorridendo.

La loro storia è fatta di precocità e determinazione: iniziano a suonare a soli sette anni – Giovanni il sassofono, Matteo la tromba – guidati dall’entusiasmo e dall’orecchio musicale del padre Gaetano. Sin da subito rivelano un talento naturale che non sfugge a un mostro sacro del jazz come Enrico Rava, che li segnala tra i maggiori talenti emergenti in Italia. A undici anni suonano già al leggendario Porgy & Bess di Vienna, su invito di Mathias Ruegg, direttore della Vienna Art Orchestra. Due anni dopo, nel 2014, è Giovanni Mazzarino – maestro e mentore – a volerli a New York, dove si esibiscono all’Istituto di Cultura Italiana e nei più celebri jazz club della città. È l’inizio di una carriera in rapidissima ascesa. Nel 2015 esce il loro primo disco “Kick Off”, con la partecipazione di Gegè Telesforo, che resterà un riferimento costante nel loro percorso artistico. Proprio con Telesforo oggi sono in tour con il progetto “Big Mama Legacy”, dedicato al blues, nei teatri di tutta Italia. Non mancano i riconoscimenti: dal Premio Internazionale Massimo Urbani nel 2015, alla prestigiosa borsa di studio Full Tuition ottenuta l’anno successivo per il Berklee College of Music di Boston, dove si laureano entrambi in “Jazz Composition e Film Scoring”. Lì studiano con maestri assoluti del jazz mondiale: da Joe Lovano a Danilo Perez, da John Patitucci a Terri Lyne Carrington. Il mondo li chiama: Panama Jazz Festival, Dominican Republic Jazz Festival, concerti con Renzo Arbore, partecipazioni televisive su Rai 2 e Radio 2, fino alle recenti collaborazioni nei progetti discografici di Mario Biondi e Stefano Di Battista. Proprio con Di Battista, nel novembre 2023, suonano al Quirinale davanti al Presidente Sergio Mattarella. Un’esperienza che si ripete anche nel giugno 2024, al Castello Svevo di Brindisi, per il vertice G7. Il loro ultimo singolo, “Chicco’s Blues”, pubblicato a marzo 2024, è un esempio della loro maturità artistica e della capacità di fondere generi e generazioni: vi partecipano Alex Britti e, ancora, Di Battista. “Qui siamo cresciuti come persone prima ancora che come musicisti. Essere premiati a casa, davanti a chi ci ha sempre sostenuti, ha un valore che nessun palco internazionale potrà mai eguagliare”, hanno dichiarato con sincera commozione Due giovani che diventano il simbolo di una Sicilia giovane, cosmopolita e creativa, che guarda al mondo senza dimenticare le proprie radici. Appuntamento dunque per il 26 e 27 luglio per la due giorni del Premio Ragusani nel Mondo, in piazza Libertà a Ragusa.

C’è anche n’eccellenza silenziosa che lavora ogni giorno nei laboratori universitari americani per progettare il futuro della medicina e della robotica. È quella di Loris Fichera, nato a Vittoria il 1 gennaio del 1987, oggi docente e ricercatore al Worcester Polytechnic Institute nel Massachusetts, dove guida progetti all’avanguardia nel campo della chirurgia robotica. A lui andrà uno dei riconoscimenti della nuova sezione “Giovani” del Premio Ragusani nel Mondo, nell’ambito della 30ª edizione.

Un premio che Loris ha accolto con emozione felice di essere premiato in quella terra che lo ha cresciuto e che ha lasciato per formarsi prima in Italia e poi negli Stati Uniti, dove oggi è un riferimento della ricerca. Dopo la laurea in Ingegneria Informatica all’Università di Catania, Fichera ha conseguito nel 2015 un dottorato in robotica presso l’Università di Genova, dove ha studiato le interazioni tra laser e tessuti per applicazioni chirurgiche. Da lì è iniziato un percorso che lo ha portato negli Stati Uniti, prima alla Vanderbilt University, dove ha contribuito allo sviluppo di tecnologie d’avanguardia per la chirurgia dell’orecchio – in particolare un endoscopio flessibile in grado di visualizzare l’interno dell’orecchio attraverso la Tuba di Eustachio, considerato una svolta nel settore – poi, dal 2017, al Worcester Polytechnic Institute, dove oggi insegna e coordina un proprio laboratorio. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e detentore di brevetti. La comunità scientifica internazionale ha riconosciuto il suo valore attribuendogli premi prestigiosi, tra cui il Koh/Young Investigator Award (2016) della International Society for Computer Aided Surgery e il premio come finalista per il Best Paper al congresso ICRA nel 2015. Nel 2019 ha ricevuto il Rho Beta Epsilon Award for Excellence in Robotics Education, mentre nel 2023 gli è stato conferito il prestigioso CAREER Award della National Science Foundation, massimo riconoscimento statunitense per i giovani docenti e ricercatori. Fichera è anche Associate Editor della rivista scientifica IEEE Robotics and Automation Letters e continua a formare le nuove generazioni di ingegneri e ricercatori nel settore della robotica chirurgica.

E continuiamo a scoprire i premiati.

Un giovane studioso che ha saputo unire la passione per la ricerca scientifica e per l’arte in un percorso straordinario. Lorenzo Guardiano, nato a Ragusa nel 1994. Premiato in questa 30ª edizione nella sezione dedicata ai talenti under 35 nella serata di domenica 27 luglio.

Egittologo, ricercatore, docente universitario e pianista, Guardiano è oggi professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano, dove insegna nel corso internazionale interateneo in Introduction to Pharaonic Egypt, realizzato in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È inoltre Principal Investigator del progetto “A Book of the Dead in Milan”, premiato dalla Fondazione Cariplo nel 2024, e ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore Associato.

Il suo curriculum accademico parla da sé: maturità classica con lode al Liceo “Umberto I” di Ragusa, laurea con lode in Lettere Classiche all’Università di Milano nel 2016, quindi laurea magistrale con lode in Orientalistica all’Università di Pisa nel 2018. Nel 2022 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Egittologia a Milano con giudizio unanime di “Eccellente con Lode”.

Ma la sua formazione non si limita all’ambito umanistico: nel 2012 ha conseguito il diploma in Pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio “Corelli” di Messina. Da allora ha suonato da solista in Italia e all’estero, collaborando con importanti orchestre, tra cui quella del Teatro Massimo Bellini di Catania per il progetto “Rachmaninov Piano Concertos and Rhapsody” e con l’orchestra del Teatro Bolshoi di Mosca nel tour italiano del 2017. Ha composto anche colonne sonore per cortometraggi e spettacoli teatrali.

Numerosi i riconoscimenti già ottenuti in campo accademico e musicale: dal Primo Premio Internazionale come pianista solista al concorso “Città di Airola” nel 2016, al premio dell’Institut français d’archéologie orientale del Cairo nel 2020, passando per il premio della American Society of Overseas Research di Boston nel 2024 per la sua attività di scavo ad Assuan. Nello stesso anno ha ricevuto anche il Premio “Giovani Ricercatori” della Fondazione Cariplo.

Guardiano è membro di numerose associazioni scientifiche internazionali e segretario della Classis Africana della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. È epigrafista della missione EIMAWA dell’Università di Milano, nominata tra i 10 migliori scavi archeologici al mondo nel 2024 dall’Archaeological Institute of America, e partecipa a gruppi di ricerca come quello sugli zodiaci antichi dell’Università Humboldt di Berlino. Ha tenuto seminari in importanti atenei come Liverpool, e ha preso parte a congressi internazionali negli Stati Uniti e in Europa.

Nel 2024 ha pubblicato per Milano University Press la monografia in due volumi Il Cielo dei Faraoni. I soffitti astronomici nell’Egitto del Nuovo Regno, accolta con grande interesse dalla comunità scientifica internazionale. Nel 2025 è uscito il volume Le iscrizioni greche del Museo Archeologico Ibleo (Abulafia Editore), mentre sono in corso di stampa due nuove opere: una su Alessandria d’Egitto con Il Mulino, e un volume del Catalogue Général du Musée du Caire con il Consiglio Supremo delle Antichità Egizie.

I suoi campi di ricerca principali sono l’astronomia, l’epigrafia e la filologia, discipline che affronta con uno sguardo multidisciplinare e innovativo, dando lustro al territorio ibleo nel panorama scientifico internazionale.

E tra i protagonisti della serata di domenica 27 luglio 2025, dedicata ai giovani talenti della 30ᵃ edizione del Premio Ragusani nel Mondo, anche Ruben Micieli, pianista, direttore d’orchestra e compositore di origini comisane, nato nel 1997, già vincitore di oltre 40 concorsi nazionali e internazionali. Tra i più importanti riconoscimenti, spicca il premio come miglior italiano al 66° Maria Canals International Piano Competition di Barcellona, ricevuto nel 2021.

Ruben Micieli ha calcato palcoscenici prestigiosi in Europa e Asia, come il Teatro La Fenice di Venezia, la Salle Cortôt di Parigi, il Palau de la Música Catalana di Barcellona, il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Xiao Ke Theater di Pechino, il Recital Hall di Hong Kong, il Teatro Municipale di Piacenza, l’Auditorium Paganini di Parma, la Weimarhalle, la Sala Solitär di Salisburgo, la Steinway Hall di Londra e molti altri.

Ha suonato con importanti orchestre internazionali, tra cui la Staatskapelle Weimar Orchestra, l’Orchestra Arturo Toscanini di Parma, la Filarmonica di Bacau, l’Orquestra Filarmonia das Beiras, l’Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, la Roma Tre Orchestra e la Master Orchestra. Ha partecipato a rinomati festival come l’Oeschberghof Classic Piano Festival, Milano Piano City, Virtuoso & Belcanto di Lucca, Lerici Music Festival, Hong Kong Summer Festival, Concerts Grand Salon di Zurigo, Misano Music Festival e Conciertos del Castillo en Águilas.

Dal 2022 è tra gli artisti selezionati dalla Keyboard Charitable Trust di Londra. Ha inciso diversi dischi per etichette come NAXOS, KNS Classical, A2DV Generation (con l’integrale degli Studi di Chopin) e IMD Music. Il suo prossimo album, Verdi & Bellini – Paraphrases de Salon, sarà pubblicato nel 2025 da NAXOS.

Recentemente è stato protagonista di due tournée in Cina con il progetto Dancing on Chopin and Opera Fantasies. Come direttore d’orchestra, ha guidato l’Orchestra Senzaspine di Bologna, la Bazzini Consort Ensemble e l’Orchestra Roma Tre. Ha inoltre fondato la David Orchestra, con cui si esibisce regolarmente. Il suo atteso debutto presso la Filarmonica di Berlino è previsto per il 2025.

Micieli ha iniziato gli studi musicali con Javorka Misic e ha conseguito a soli 17 anni la laurea triennale in Pianoforte presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, dove nel 2019 ha ottenuto anche la laurea di II livello con il massimo dei voti, lode, menzione d’onore e una registrazione ufficiale conservata negli archivi del Conservatorio come documento di eccellenza. Ha proseguito la formazione in Portogallo con Aquiles Delle Vigne presso l’Accademia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne, diplomandosi nel 2018 con il massimo dei voti. Successivamente ha perfezionato i suoi studi all’Accademia del Ridotto con Delle Vigne e Andrzej Jasiński.

Ha studiato con maestri di fama mondiale come Roberto Prosseda, Michel Beroff, Piotr Paleczny, Boris Berman, Till Felner, Jörg Demus, Joaquin Achucarro, Valery Piassetski, Sergio Perticaroli, Andrzej Jasiński, Leslie Howard, Yehin Gil, Epifanio Comis, Violetta Egorova, Carmelo Pappalardo, e ha approfondito la composizione con Alexander Tchaikovsky e Raffaele Lo Presti. Attualmente studia direzione d’orchestra con Marco Boni presso l’Accademia di Imola “Incontri col Maestro” e con Michele Marvulli, continuando ad approfondire il repertorio romantico attraverso gli incontri con Roberto Prosseda. Una carriera in ascesa, fatta di studio, rigore e passione, che porta in alto il nome della Sicilia e della sua terra d’origine.