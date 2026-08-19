Precipita ultraleggero decollato da Ragusa, due morti: Angela Buccico e Carlo Arnulfo

E’ stato ritrovato l’ultraleggero scomparso da domenica poco dopo il decollo avvenuto dalla pista dell’Eremo della Giubiliana, nota aviosuperficie di Ragusa.

Dopo quasi 4 giorni di ricerche il relitto del mezzo è stato individuato nel Cosentino, in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. A bordo viaggiavano due noti avvocati: Carlo Arnulfo, 64 anni, residente a Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. Purtroppo, per entrambi l’impatto è stato fatale.

I due erano diretti in Calabria.









Le tracce del volo si sono interrotte alle ore 10:24 di domenica scorsa, mentre l’ultraleggero sorvolava l’isola di Stromboli; Angela Buccico aveva inviato un sms a un’amica con una fotografia dello splendido panorama visto dall’alto. È stato questo l’ultimo contatto disponibile. Successivamente il velivolo avrebbe dovuto puntare la costa tirrenica calabrese per poi tagliare l’entroterra verso Sibari, dove purtroppo non è mai arrivato.

Angela Buccico era una stimata professionista, figlia di Emilio Nicola Buccico, sindaco di Matera dal 2007 al 2009 e sorella dell’attuale vicesindaco di Matera.

Gli inquirenti stanno lavorando per accertare le cause che hanno provocato l’incidente.







