Pozzallo – Stava per imbarcarsi con 68mila euro in contanti, smartphone e tablet

Nell’ambito delle attività di controllo sui passeggeri e sui mezzi, nel periodo delle festività natalizie, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Pozzallo, in collaborazione con i militari della locale Guardia di Finanza, hanno scoperto e sequestrato denaro contante per circa 68.000 euro in banconote di piccolo e medio taglio e più di 30 smartphone e tablet, di cui alcuni nuovi ma privi di originale custodia.

La valuta e i dispositivi mobili sono stati rinvenuti nel bagaglio di un cittadino extracomunitario, residente a Malta, in procinto di imbarcarsi sul catamarano veloce che collega la Sicilia al territorio maltese.

Il passeggero non è stato in grado di fornire idonee giustificazioni circa il possesso di quanto rinvenuto, quindi, si è proceduto al sequestro e il soggetto è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di “ricettazione”, di cui all’art. 648 del codice penale.