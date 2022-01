Pozzallo – Muore di covid il prof. Francesco Gugliotta | Dal letto dell’ospedale: “Vaccinatevi”

Ucciso a 66 anni dal covid. Pozzallo piange oggi il prof Francesco Gugliotta, docente del Nautico, già consigliere comunale, assessore e vice sindaco.

Dal 20 Dicembre scorso il prof Gugliotta si trovava ricoverato in ospedale, sottoposto a terapia anti-covid con erogazione di ossigeno.

In un post su fb durante il suo ricovero scriveva dell’importanza del vaccino: “Bisogna ricorrere alle vaccinazioni perché sono l’unico aiuto che hanno i medici per contenere il diffondersi dell’infezione con conseguenze disastrose. Io stesso essendo stato vaccinato già 2 volte, in qualche modo sto cercando di recuperare lentamente, con le armi che la scienza e la medicina ci mettono a disposizione. Solo chi ha vissuto sulla propria pelle questa terribile esperienza può capire interamente il mio discorso, che ha il solo scopo di fare capire a tutte le persone del mondo che le uniche armi che abbiamo sono i vaccini e naturalmente dobbiamo aiutare i paesi più poveri ad aumentare la percentuale perché troppo bassa e rischiosa, altrimenti le varianti prolifereranno in quei paesi ed il resto del mondo dovrà correre dietro questo terribile virus. Un abbraccio a tutti.”

Oggi la terribile notizia, tantissimi i messaggi di cordoglio. Il prof Gugliotta viene ricordato da tutti come un ottimo insegnante, una persona buona, disponibile, dall’animo gentile, che ha formato tanti giovani.

“Ci ha lasciato prematuramente il professore Francesco Gugliotta. E’ una grave perdita per la città che per tanti anni ha contribuito ad amministrare. Con profondo dispiacere porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”, così il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

Lascia la moglie e le figlie a cui vanno le condoglianze della redazione di NoveTv.