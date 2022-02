Pozzallo – Gariwo e il Rogasi a Teatro con il “Memorioso”

L’istituto Rogasi sarà protagonista il prossimo 22 febbraio presso il cine-teatro Giardino di Pozzallo di un evento teatrale che l’associazione Gariwo, con la quale da anni la scuola collabora, in relazione ai Giusti che hanno operato a beneficio dell’umanità, ha proposto in via esclusiva per la Sicilia e il meridione.

Si tratta del Memorioso, un monologo tratto dai libri di Gabriele Nissim, presidente di Gariwo.

“Un uomo davanti alla sua scrivania piena di fogli e scatoloni pieni di documenti, apparentemente goffo e impacciato, comincia a raccontare storie di persone sparse ovunque per il pianeta che si sono date da fare per salvare gli Ebrei dallo sterminio. L’uomo è come posseduto da una ossessiva e struggente volontà di ordinare ed inventariare nomi, date, luoghi, per impedire che la memoria dei fatti e delle persone scivoli via, consegnata all’oblio del tempo.”

Davanti agli spettatori ecco allora che scorreranno storie diverse, che faranno emozionare ma anche riflettere: nulla è più nobile che salvare una vita umana messa in pericolo da altri uomini.









Lo spettacolo teatrale, che ha una durata di 70 minuti senza intervallo, sarà messo in scena contemporaneamente, oltre a Pozzallo, anche ad Assisi e presso la comunità di San Patrignano per sottolineare il filo ideale che lega diverse località italiane, ricche di significato per l’impegno profuso nel sociale.

Antonella Giannone